Kaptheijns geeft forfait voor Deense Wereldbeker-manche DMM

16u50

Bron: Belga 0 Photo News Veldrijden De Nederlandse Maud Kaptheijns (Crelan-Charles) zal zondag niet aan de start verschijnen van de Wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Deense Bogense. Dat maakte haar team vrijdag bekend.

Kaptheijns sukkelt met kniepijn sinds een val in de GP van Brabant en kreeg bovendien begin deze week last van griepverschijnselen. "Begin deze week had ik last van buikgriep en koorts", legde de Nederlandse uit op de website van haar team. "Met mijn knie gaat het beter, maar de problemen zijn nog niet helemaal van de baan. Daarom hebben we beslist om de reis naar Denemarken niet te maken. Ik schrap niet graag een wedstrijd op mijn kalender, maar voel wel dat het deze keer noodzakelijk is van te rusten. We mogen de rest van het seizoen niet in gevaar brengen. Het is mijn gezondheid die op dit moment de prioriteit krijgt."

Kaptheijns kent een uitstekend seizoen en schreef al vijf klassementscrossen op haar naam. Ook tijdens de vorige Wereldbekercross in Koksijde trok ze aan het langste eind. Kaptheijns hoopt volgende week wel opnieuw aan de start te staan van de WB-manche in het Duitse Zeven en de Flandriencross in Hamme.