Junior Thibau Nys klaar om topseizoen te bekronen met wereldtitel: “Wie ik het meest vrees? Mezelf” Joeri De Knop in Zwitserland/MCA

30 januari 2020

19u05 0 WK Veldrijden 17 op 21. Een topseizoen, reed Thibau Nys (17) in het veld. Daar past een kroon op. Zondag kan hij in het Zwitserse Dübendorf doen wat pa Sven nooit lukte: wereldkampioen worden bij de junioren.

Druk? Neen, dat voelt Nys jr. naar eigen zeggen niet. “Niet méér dan in de voorbije andere 21 wedstrijden”, gaf hij nuchter mee op zijn pre-WK-persbabbel in het Sorell Arte Hotel in Spreitenbach, uitvalsbasis van de Belgische veldritdelegatie. “Als Belgisch en Europees kampioen en eindwinnaar van de Wereldbeker kan ik wel om met een favorietenrol. Ik benader het gewoon als de volgende cross in de rij. Misschien dat die druk in een tactische finale wel wat zal toenemen. Maar op dit moment? Neen. Ik moet gewoon doen zoals ik nu al een heel seizoen lang doe: erin vliegen, me niet te nerveus maken, hopen op een goeie benen. En… dat mijn rug het houdt. Want de laatste weken is die toch wel iets fragieler.”

Toch zinderde de gemiste 7 op 7 in de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide (3de) nog lang na. “Het zat er zeker in. Als je dat dan misloopt, zorgt dat wel voor een vleugje ontgoocheling. Noem het gerust een wake up-call. Ik had die cross perfect in handen, was moeilijk te kloppen. En dan loopt het toch nog fout. Het leert me één ding: dat ik zondag niet met té veel zelfvertrouwen aan de start mag komen.” Nys verkende het parcours tot dusver nog niet. Dat gebeurt pas zaterdag. “Het wordt zwaar weer, hoorde ik. En naar verluidt zijn er een paar schuine, technische kantjes waar het verschil kan worden gemaakt. Maar misschien heb ik dat niet nodig. En kan ik speculeren op mijn sterke slotronde. Ik moet hoe dan ook uitgaan van eigen kracht. Wie ik het meest vrees? Mezelf. Al beschouw ik de Zwitserse alleskunner Lillo voor eigen publiek toch ook wel als één van de grote favorieten.”

Nys geeft toe dat een wereldtitel de individuele bekroning zou zijn op een schitterend seizoen. Maar denkt ook collectief. “Dit is een hele sterke groep. Als het lang gesloten blijft, kunnen we wel iets voor elkaar betekenen.” En… zijn er misschien meerdere medailles mogelijk. Nys knikt bevestigend. “Zeker twee. En waarom geen drie? Zou mooi zijn, toch?”