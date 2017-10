Jonkies Sven Nys scheren hoge toppen in het veld XC

12u50 0 photo_news Quinten Hermans (links) en Daan Soete. Veldrijden De troepen van Sven Nys zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. Vooral de jonge pupillen zoals Quinten Hermans en Daan Soete hebben duidelijk een stap vooruit gezet. Een overzicht van de top 10-prestaties tot dusver van Telenet Fidea Lions.

Quinten Hermans (22)

-Tweede in Jingle Cross



-Derde in Wereldbeker Iowa

-Negende in Wereldbeker Waterloo

-Tweede in Soudalcross Neerpelt

-Vijfde in Superprestige Gieten

BELGA

Toon Aerts (23)

-Negende in Brico Cross Eeklo



-Zevende in Wereldbeker Iowa

-Tweede in 'voorbereidingscross' Waterloo

-Achtste in Wereldbeker Waterloo

-Negende in Superprestige Gieten

-Vijfde in GP Mario De Clercq

Photo News

Daan Soete (22)

-Achtste in Brico Cross Eeklo



-Zesde in Jingle Cross

-(Elfde in Wereldbeker Iowa)

-Derde in Wereldbeker Waterloo

Photo News

Corné van Kessel (26)

-Zevende in Brico Cross Eeklo



-Zevende in Jingle Cross

-Vijfde in 'voorbereidingscross' Waterloo

-Tweede in Wereldbeker Waterloo

-Derde in EKZ Cross Tour Heren

-Tiende in GP Mario De Clercq

TDW

Lars van der Haar (26)

-Derde in Jingle Cross



-Vijfde in Wereldbeker Iowa

-Vierde in Superprestige Gieten

-Vierde in Berencross Meulebeke

-Eerste in GP Mario De Clercq

BELGA

Extra: Nicolas Cleppe werd derde in het Zwitserse Baden, achtste in het Franse Lutterbach, en tweemaal vijfde: zowel in Radcross Illnau als in het Tsjechische Slaný. Jim Aernouts eindigde onder meer als dertiende in de Wereldbeker van Iowa en negentiende in de Wereldbeker van Waterloo. Ook belofterenner Thijs Aerts finishte eenmaal in de top 10. De jongere broer van Toon legde bestek op de negende plaats in de 'voorbereidingscross' van Waterloo.

Photo News Jim Aernouts.