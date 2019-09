Jolien Verschueren na hersentumor opnieuw van de partij in Eeklo: “Aanwezig zijn is al een overwinning” GVS

08 september 2019

Een mooie dag voor Jolien Verschueren. De 29-jarige veldrijdster is er in de Ethias Cross van Eeklo voor het eerst weer bij nadat in april 2018 een hersentumor bij haar werd vastgesteld. “Het is ongelofelijk om er terug bij te zijn, zeker met al die supporters”, stelde ze voor de opener van het veldritseizoen. “Ik heb een extra motivatie, want ik ben dit weekend meter en tante geworden. Het is genieten. Ik weet niet op welk niveau ik start, maar er terug bijzijn is al een eerste overwinning.”

Verschueren kon de wedstrijd niet uitrijden. “Maar dit deed ongelofelijk veel deugd. Ik werd ongelofelijk aangemoedigd. Ik ben een beetje ontgoocheld dat ik het einde niet haalde, maar dit was eigenlijk het verwachte resultaat. Met nog wat meer training in de benen zal het in stijgende lijn gaan. We geven niet op”, zei ze na de rit.