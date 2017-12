Jarno Bellens heerst bij junioren in Essen - Thibau Nys primus bij nieuwelingen DMM

12u56 0 BELGA Veldrijden Jarno Bellens heeft bij de junioren de vierde manche van de DVV Verzekeringen Trofee in Essen gewonnen. De renner van het Young Cycling Talent Team soleerde naar de zege voor de Nederlander Pim Ronhaar en Ryan Kamp.

Al bij de start maakte Bellens zijn intenties duidelijk en nam hij de leiding. De renner, die vorige week ook al won in Hasselt, had duidelijk de goede vorm te pakken en na een snelle eerste ronde gaf hij zijn koppositie niet meer af.



Pim Ronhaar kwam in de tweede ronde weliswaar nog even stevig opzetten, maar zonder succes. Hij zou Bellens niet meer bijbenen. Een strijd om de overwinning was er niet echt, voor de ereplaatsen was er meer spanning en het was de Nederlander Ronhaar die naar de tweede plek snelde, voor Ryan Kamp die het podium vervolledigde.

Het is voor Bellens zijn vierde zege van het seizoen. Vorige week toonde hij zich de sterkste in Hasselt, eerder mocht hij juichen in Kessel-Fort en Vorselaar.

Thibau Nys wint bij junioren

Bij de nieuwelingen was Thibau Nys aan het feest. De Belgisch kampioen reed al vroeg in de wedstrijd weg van zijn tegenstanders en haalde het voor de Duitser Tim Neffgen en Mathis Avondts.

GEERT TRESIGNIE

