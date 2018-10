Ja, er is leven naast de grote 2: een snelcursus Toon Aerts Joeri De Knop

05 oktober 2018

08u23 0 Veldrijden Amerikaanse jetlag - Toon Aerts: 1-0. Het doet de winnaar (24) van de WB-manches in Waterloo en Iowa zaterdag passen voor de Brico Cross in Meulebeke. Om zondag in Ronse op volle kracht te kunnen wedijveren met het koningsduo Van Aert-Van der Poel. Kijken! Als opwarmertje alvast déze blitzcursus Aerts in vijf stappen.

1 Nieuweling in Nederland

Aerts fietst sinds zijn achtste. Eén avond per week op de weg in zijn kinderjaren, met MTB 2310, de Rijkevorselse mountainbikeploeg van papa Raf. En af en toe zelfs in één of andere toertocht. Op 4 oktober 2008 debuteerde hij als nieuweling in het veld. Niet in België, wel in de 'West-Brabantse Veldrit Competitie' op Nederlandse grond. "Waarin onder meer ook... ene Mathieu van der Poel zijn eerste wedstrijdjes betwistte. Mathieu, bijna anderhalf jaar jonger dan ik, kwam uit in dezelfde categorie. En overvleugelde toen al de hele bende. Wat zou ik me dus zitten ergeren over het feit dat ik constant door hem uit het wiel word geknald. (lacht) Ik heb het namelijk nooit anders gekend in mijn leven."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN