Iserbyt zet boel op scherp, Aerts reageert op bedenkingen: “Ik weet niet op basis waarvan hij zo’n dingen zegt”

BA/JDK/MXG/ODBS

09 januari 2020

06u43

Bron: VTM NIEUWS 8 BK veldrijden Nog drie dagen tot het BK veldrijden en het steekspel is begonnen. Topfavoriet Eli Iserbyt (22) probeerde gisteren nadrukkelijk om de druk naar uittredend kampioen Toon Aerts (26) te schuiven. Hij uitte openlijk zijn twijfels bij de ernst van de blessure van zijn collega.

“Ik heb Toon zien rijden in Zolder en toen had ik wel mijn bedenkingen bij zijn blessure”, zei Iserbyt gisteren op de persconferentie van zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal. De West-Vlaming legde ook uit wat hij daarmee bedoelde: “Als Toon die valpartij niet heeft in het begin van de wedstrijd, rijdt hij in Zolder altijd top vijf, top drie misschien. Je mag aan iedere dokter vragen: als je een gebroken rib hebt, is dat redelijk moeilijk.”

Rare communicatie

De snelle conclusie is dan dat Iserbyt niet gelooft dat Aerts twee ribben heeft gebroken bij zijn val in Namen, vier dagen voor de cross in Zolder. Iserbyt nuanceerde door te zeggen dat hij vooral de manier waarop er door de ploeg van Aerts gecommuniceerd is “raar” vindt- en daar heeft hij zeker een punt: eerst had hij één gebroken rib, daarna drie, dan vier, om uiteindelijk af te klokken op twee gebroken en twee gebarsten ribben. “Erg onduidelijk”, vond Iserbyt. “Er zal zeker iets geweest zijn, maar ik denk dat hij fysiek zeker paraat zal zijn. Voor mij is het redelijk duidelijk dat Toon medefavoriet of zelfs topfavoriet is. Dat hij met zo’n blessure kan koersen, bewijst hoe sterk hij wel is”, zei Iserbyt nog.

Als Toon die valpartij niet heeft in Zolder rijdt hij altijd top vijf, top drie misschien. Je mag aan iedere dokter vragen: als je een gebroken rib hebt, is dat redelijk moeilijk Eli Iserbyt

Aerts reageerde gisteren bij VTM NIEUWS nog op de bedenkingen. “Ik weet niet op basis waarvan Eli zo’n dingen zegt... (lacht) Maar ik hoop het ook ja, dat ik zo weinig mogelijk hinder zal hebben van de ribben en dat de echte Toon Aerts zal te zien zijn zondag.” De uittredende Belgische kampioen vindt ook dat hij momenteel in hetzelfde schuitje zit als Wout van Aert en acht het mogelijk dat ze zondag samen een blok vormen tegen het Pauwels Sauzen-trio Iserbyt/Sweeck/Vanthourenhout. “Bij een foute beweging speelt die rib soms op. Dan voel ik perfect waar de breuk zit. Maar veel erger is de impact op mijn rugspieren, die alle kracht dragen en dus constant onder spanning staan.”

In welke hoedanigheid Aerts zich presenteert, zullen we zondag zien. Sowieso wordt het een wedstrijd om naar uit te kijken: niet alleen omdat de spanning steeds meer oploopt, ook omdat Mathieu van der Poel niet mag meedoen. Dat maakt dat de strijd meer open ligt dan ooit.

Sven Nys: “Als Aerts eerste deel overleeft, komt hij ver”