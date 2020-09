Iserbyt wint met overmacht Ethias Cross-opener in Lokeren, Thibau Nys haalt top-10 niet in eerste cross tegen profs TLB

26 september 2020

Veldrijden Eli Iserbyt heeft de Rapencross in Lokeren gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde het met overmacht in de eerste manche van de Ethias Cross-reeks. De tweede plek was voor Toon Aerts en ook Belgisch kampioen Laurens Sweeck mocht mee op het podium. Thibau Nys, die als eerstejaarsbelofte z'n eerste cross tegen profs reed, haalde de top-10 niet na een verdienstelijke cross.

Tom Meeusen nam de kopstart, terwijl Toon Aerts uit zijn klikpedaal slipte en zo enkele plaatsen moest inboeten. Jarno Bellens kende nog meer pech. Hij sloeg tegen de vlakte net voor het induiken van het veld. Voorin bleef Meeusen fiks doorgeven, maar moest hij toch Eli Iserbyt en Belgisch kampioen Laurens Sweeck in zijn kielzog dulden. Die drie begonnen met een kleine voorsprong aan de tweede ronde.

Niels Vandeputte haakte ook zijn karretje aan voorin, net als Michael Vanthourenhout. Toon Aerts volgde op een tiende plaats terwijl Thibau Nys, op de vijfde rij gestart, was opgeklommen naar een zestiende stek. Nog voor het ingaan van de vierde ronde sloot ook de Nederlander Ryan Kamp voorin aan. Zo vormde zich een kopgroep met zes renners. Na 18 minuten wedstrijd vond Iserbyt het tijd om te versnellen. Hij sloeg meteen een mooie kloof. Achter hem werd er naar elkaar gekeken en zo dikte de achtervolgende groep aan tot negen renners, met onder anderen Toon Aerts en Lars van der Haar. Halverwege reed Iserbyt al 35 seconden voor het groepje met Aerts en Sweeck uit.

Bij het ingaan van de zesde ronde waren het 47 seconden. Aerts moest het achtervolgingswerk alleen opknappen met drie man van Pauwels Sauzen-Bingoal als een blok aan zijn been. Dit terwijl de hemelsluizen boven Lokeren wagenwijd opengingen. Aerts demarreerde en ging op jacht naar de dichtste ereplaats. Sweeck liet zijn teamgenoten ook in de steek en reed naar de derde podiumplaats. Bij het ingaan van de slotronde was Iserbyt met een voorsprong van 40 seconden zeker van de overwinning. Hij kon uitgebreid het zegegebaar maken in zijn eerste cross van het seizoen..



