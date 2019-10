Iserbyt wint in Gieten eerste manche van de Superprestige na spannend duel met Hermans TLB

16u00 8 Veldrijden Eli Iserbyt heeft in Gieten ook de eerste manche van de Superprestige gewonnen. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde het in Nederland na een vermakelijk duel met Quinten Hermans. Ook Toon Aerts reed een sterke cross, maar de Belgische kampioen kreeg na een indrukwekkende inhaalrace in de finale af te rekenen met materiaalpech. Corné van Kessel mocht daardoor nog mee op het podium.

Pech in de finale van de cross dus voor Toon Aerts en dat was ook al het geval in het begin van de race. Aerts miste zijn start en had ook wat last aan de kuit. De kopman van de Telenet Baloise Lions moest zo meteen achtervolgen en vooraan ging het snel.

Gianni Vermeersch schoot prima uit de startblokken, maar na een lekke band viel de West-Vlaming voorin weg. Het duurde enige tijd alvorens iemand een kloofje kon slaan. Daan Soete slaagde daar uiteindelijk in en niet veel later pakte Eli Iserbyt uit met een fikse versnelling. De winnaar van de cross van gisteren in Kruibeke knalde in geen tijd naar zijn ploegmaat en ze sloegen de handen in elkaar.

Hermans maakt indruk

De vogels waren echter nog niet gaan vliegen. Quinten Hermans reed het gat dicht en na een lekke band van Soete hadden we twee leiders: Hermans en Iserbyt. Halverwege de wedstrijd hadden ze veertien seconden voorsprong op de achtervolgers. Aerts ging alleen in de tegenaanval en knabbelde snel aan de kloof, maar dan volgden de versnellingen van Iserbyt elkaar in sneltempo op.

Hermans hing aan de rekker, maar loste niet. Ook door enkele slippertjes van Iserbyt, die wel de indruk gaf de beste te zijn. Of was dat toch Toon Aerts? De Belgische kampioen kwam toch weer gevaarlijk opzetten en naderde in de zevende ronde tot op dertien seconden van de leiders. In ronde acht maakte Aerts dan de aansluiting, maar het vet leek wel van de soep na de sterke inhaalrace.

Toen ook Aerts’ materiaal het dan liet afweten in de voorlaatste ronde, was de zege gaan vliegen. Iserbyt en Hermans mochten het dan toch onderling uitvechten en de veelvraat van het seizoensbegin timede zijn beslissende aanval perfect. Hermans moest één fietslengte laten en daar kwamen er al snel enkele bij. Iserbyt bleef in het slot foutloos en pakt zijn eerste zege in de Superprestige.

Pech nekt @ToAerts en dat is voor @IserbytEli het teken om zijn finale demarrage te plaatsen! 💨 #TelenetSuperprestige #SPGieten pic.twitter.com/b5sRYO6VcS SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

Iserbyt: “Hermans was heel sterk”

Weer raak dus voor Eli Iserbyt, al ging het de voorbije weken weleens makkelijker. “Het was heel lastig vandaag”, gaf de West-Vlaming toe. “Ik maakte na mijn versnellingen ook een paar foutjes. Hermans was vandaag ook heel sterk, zeker op de rechte stukken. Het was niet simpel om het verschil te maken, maar het bochtje aan de materiaalpost lag me wel en daar sla ik dan uiteindelijk de kloof.” Iserbyt stapelt de zeges op in het seizoensbegin. “Ik probeer er op dit moment gewoon zoveel mogelijk van te genieten. Mezelf druk opleggen, doe ik niet, want uit ervaring weet ik dat het dan alleen maar slechter gaat. Hopelijk kan ik mijn goede vorm nog een tijd behouden.”