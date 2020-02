Iserbyt wint Cyclocross Masters, net geen wereldrecord voor Meeusen in het hoogspringen Redactie

27 februari 2020

06u06 0 Veldrijden Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Cyclocross Masters in Waregem gewonnen. De 22-jarige West-Vlaming bleef in rotweer, regen en zelfs een hagelbui, afgescheiden Toon Aerts en Belgisch kampioen Laurens Sweeck voor en sluit het seizoen zo af met elf zeges.

"Dit is een mooie afsluiter van een mooi seizoen", vertelde Iserbyt, die afgelopen winter vier wereldbekercrossen op zijn naam bracht en eindwinnaar in de DVV Trofee werd. In de eindstand van de Wereldbeker en de Superprestige werd hij tweede, net als op het EK en het BK. "Ik was goed aan het seizoen begonnen en eindig het goed, dat is leuk.”

Bij de vrouwen won de Nederlandse Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) in een sprint met drie. Ellen Van Loy werd tweede, Laura Verdonschot derde.

Er was in Waregem ook plaats voor spektakel. Tom Meeusen (Group Hens-Maes Containers) won naar goede gewoonte, voor de vijfde keer op zes, het hoogspringen. Met 75 centimeter deed hij beter dan Niels Vandeputte (65 cm) en Toon Aerts (55 cm). Een evenaring van zijn eigen wereldrecord van 80 centimeter, dat hij deelt met Jan Denuwelaere, zat er niet in.

Belofte Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix) verlengde zijn titel in de trialcross. Hij legde het parcours over balkjes, autobanden, een tafel, een trap en een evenwichtsbalk foutloos af in 49 seconden. Arno Van den Broeck (1:00) en Toon Aerts (1:17) hadden wat meer tijd nodig voor een foutloos hindernissenparcours. Bij de vrouwen toonde de Nederlandse Manon Bakker (Creafin-Fristads) zich de behendigste. Zij kwam met drie strafpunten binnen in 1:15. Haar landgenote Shirin van Anrooij was sneller en bleef onder de minuut, maar verzamelde twaalf strafpunten.