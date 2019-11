Iserbyt: “Vroeger zou ik tegenslag niet meer in zege hebben kunnen omzetten” GVS

01 november 2019

16u34

Bron: Sporza 0

Zege nummer zeven voor Eli Iserbyt, die plots nog vol aan de bak moest toen hij stil stond aan de voet van de Koppenberg. “Ik wisselde te laat. Daardoor was mijn fiets vuil en draaide mijn ketting tussen de spaken. Het was niet makkelijk om op dat steile stuk mij opnieuw op gang te trekken. Ik moest op een iets grotere versnelling de helling op, maar eigenlijk verliep dat wel goed waardoor ik wist dat er nog iets opzat.”

Dus diende zich een duel met Tom Pidcock aan. “Ik was de beste bergop, hij bergaf. Toen we in de laatste ronde de materiaalzone naderden, wist ik dat ik niet mocht wisselen. Ik moest met een voorsprong aan die laatste strook beginnen. Dat lukte. Mentaal ben ik ook sterker geworden, want vroeger zou ik die tegenslag niet meer hebben kunnen omzetten in iets positiefs: de zege.” En zondag is Mathieu van der Poel terug. “Ik kijk er naar uit. Hopelijk is Mathieu niet te goed. Al denk ik dat wij nu op een hoog niveau rijden. Het zou raar zijn mocht hij snel van ons wegrijden.”