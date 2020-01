Iserbyt voorzichtig over favorietenrol BK: “Vandaag was geen maatstaf” - Vanthourenhout: “Ik ben een underdog” JSU

Op Mathieu van der Poel stond er ook in de DVV-cross van Brussel geen maat, terwijl Eli Iserbyt met een tweede stek de beste papieren lijkt te hebben voor komende week zondag, wanneer in Antwerpen het Belgische kampioenschap wordt betwist. “Mathieu reed een tempo waar je uiteindelijk toch moet lossen. In functie van volgende week was het niet nodig om mij perte totale te rijden vandaag. De tweede plek was toch het hoogst haalbare”, reageerde Iserbyt na afloop. En nu de topfavoriet voor het BK? “Maar je kan de trajecten van vandaag en volgende week zondag niet met elkaar vergelijken. Daarom was vandaag geen maatstaf.”

Vanthourenhout: “Tof dat er niet één grote favoriet is”

Merlier: “Kwestie van er halverwege nog bij te zijn”

De Clercq: “Het moment om met ploeg het BK te winnen”