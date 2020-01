Iserbyt voor eerste podium bij de profs, Sweeck (bijna) altijd goed voor top vijf: hoe deden de BK-favorieten het in het verleden? DMM

12 januari 2020

10u28 1 Veldrijden Het BK veldrijden staat voor de deur. Voor het eerst sinds jaren wordt het een spannende strijd om de nationale tricolore. Hoe deden de titelpretendenten het in het verleden op het BK?

De geschiedenis kan de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen wel één en ander uit het verleden afleiden. Dat Laurens Sweeck een kampioenschapsrenner is bijvoorbeeld en dat Eli Iserbyt het sinds de junioren niet al te makkelijk heeft om een resultaat bijeen te rijden op het Belgisch kampioenschap. Of dat Michael Vanthourenhout tot vorig jaar nooit op een podium stond in gelijk welke categorie. Een overzicht.

Eli Iserbyt op het BK

De topfavoriet voor dit jaar heeft vier BK’s onder z’n riem steken. Iserbyt won twee jaar op rij bij de junioren. Daarvoor was hij in 2012 en 2013 ook al twee keer de beste bij de nieuwelingen. Daarna was het een pak minder. In 2016 kwam Iserbyt in Lille als torenhoog favoriet aan de start. De West-Vlaming haalde de finish niet waardoor Thijs Aerts naar de beloftentitel kon rijden. Sinds zijn overstap naar de profs zat er bovendien nog geen podiumplaats in voor Iserbyt. Als 19-jarige eindigde hij als 16de in 2017. Eén jaar later haalde hij de finish niet in Koksijde. Vorig jaar kwam hij als vierde aan. Vandaag dus een eerste podiumplaats op een BK bij de profs?

2014: 1ste - Belgisch kampioen bij de junioren

2015: 1ste - Belgisch kampioen bij de junioren

2016: Niet gefinisht bij de beloften

2017: 16de bij de profs

2018: Niet gefinisht bij de profs

2019: 4de bij de profs

Laurens Sweeck op het BK:

Tot vorig jaar áltijd top vijf op een BK. Laurens Sweeck is voor velen de man om in de gaten de houden straks op het strand van Sint-Anneke. De renner van Sauzen Pauwels-Bingoal krijgt er een parcours op zijn maat en geeft op - vorig jaar na - altijd thuis op een BK. In 2009 werd hij Belgisch kampioen bij de nieuwelingen. Bij de junioren deed hij hetzelfde in 2011. In de beloftencategorie kroonde hij zich zelfs twee keer tot beste veldrijder van ons land. Sinds zijn overstap naar de profs stond Sweeck ook telkens op het podium. Enkel in Kruibeke kende Sweeck vorig jaar een off-day met een 14de plaats. Als Sweeck vandaag naar zijn eerste tricolore bij de profs rijdt, dan zal hij trouwens in elke categorie een BK hebben gewonnen.

2010: 2de op BK junioren

2011: 1ste - Belgisch kampioen bij de junioren

2012: 5de op BK beloften

2013: 1ste - Belgische kampioen bij de beloften

2014: 3de op BK beloften

2015: 1ste - Belgische kampioen bij de beloften

2016: 2de bij de profs

2017: 3de bij de profs

2018: 2de bij de profs

2019: 14de bij de profs

Wout van Aert op het BK:

We herinneren ons allemaal de valste start van Wout van Aert op het BK bij beloften in Waregem. Als topfavoriet bij de beloften was hij toen tuk op zijn eerste Belgische titel in het veld. In de voorgaande jaren was het hem toen nog niet gelukt. Door zijn diskwalificatie in 2014 en zijn overstap daarna naar de profs bleef het palmares van Van Aert in de jeugdcategorieën beperkt tot twee podiumplaatsen. Gelukkig: the best was yet to come. Na zijn eerste podiumplaats bij de grote jongens begon Van Aert in 2016 aan een hattrick. Drie keer prijs. In Lille, Oostende en Koksijde. Straks nummer vier?

2011: 7de op BK junioren

2012: 2de op BK junioren

2013 3de op BK beloften

2014: Gediskwalificeerd op BK beloften

2015: 3de bij de profs

2016: 1ste - Belgische kampioen bij de profs

2017: 1ste - Belgische kampioen bij de profs

2018: 1ste - Belgische kampioen bij de profs

2019: 2de bij de profs

Toon Aerts op het BK:

Het grote vraagteken van dit BK. Is Toon Aerts voldoende hersteld van zijn ribblessure om zijn titel goed te kunnen verdedigen? Eli Iserbyt heeft zo zijn bedenkingen. Kijken we naar het verleden, dan zien we dat Aerts sinds 2014 altijd goed was voor een plaats bij de eerste vijf. De grote uitschieter kwam er vorig jaar met de tricolore in Kruibeke. Het was toen zijn eerste Belgische titel in het veld, alle categorieën in acht genomen. Een herhaling van de krachttoer in Kruibeke wordt een huzarenstukje. Opnieuw bij de eerste vijf eindigen zou gezien zijn blessure al even knap zijn.

2010: 12de op BK junioren

2011: 5de op BK junioren

2012: 14de op BK beloften

2013: 6de op BK beloften

2014: 2de op BK beloften

2015: 2de op BK beloften

2016: 5de bij de profs

2017: 5de bij de profs

2018: 4de bij de profs

2019: 1ste - Belgisch kampioen bij de profs

Michael Vanthourenhout op het BK

Tot vorig jaar nog nooit op het podium van het BK gestaan. Michael Vanthourenhout kan niet buigen op een al te roemrijk verleden in de strijd om de Belgische tricolore. Geen titel bij de jeugd - één keer top vijf bij de beloften, that’s it. Bij de profs wel bijna altijd goed voor een plaats bij de eerste tien, al moest hij wel tot Kruibeke wachten om voor het eerst van het podium te proeven. Met Sweeck en Iserbyt oven hem in de pikorde bij Sauzen Pauwels valt het af te wachten wat het BK dit jaar voor de blonde West-Vlaming zal brengen.

2010: 16de op BK junioren

2011: 6de op BK junioren

2012: 5de op BK beloften

2013: 7de op BK beloften

2014: 10de op BK beloften

2015: Niet gefinisht bij profs

2016: 4de bij profs

2017: 7de bij profs

2018: 6de bij profs

2019: 3de bij profs

Tim Merlier op het BK:

Vorig jaar wou hij het BK niet laten schieten, ondanks een dijblessure. Het was tegen beter weten in, want aankomen deed Merlier niet in Kruibeke. 365 dagen later ziet de situatie er helemaal anders uit. Belgisch kampioen op de weg, schaduwfavoriet voor het BK en de grote liefde gevonden bij Cameron Vandenbroucke - dochter van. Iserbyt en co houden maar beter rekening met de renner uit Wortegem-Petegem. De juniorenkampioen van 2010 rijdt naar eigen zeggen z'n beste winter ooit. Benieuwd naar welk plaats hem dat brengt op Sint-Anneke. Zijn beste uitnotering bij de profs was tot nu toe een 4de plaats in Oostende in 2017.

2009: 13de op BK junioren

2010: 1ste - Belgisch kampioen bij junioren

2011: 15de op BK beloften

2012: 4de op BK beloften

2013: 12de op BK beloften

2014: 5de op BK beloften

2015: 7de bij de profs

2016: 8ste bij de profs

2017: 4de bij de profs

2018: 7de bij de profs

2019: Niet gefinisht bij de profs

Quinten Hermans op het BK:

Belgisch kampioen bij de nieuwelingen 2010 en 2011. De beste bij de beloften in 2017. Quinten Hermans deed het in de jeugdcategorieën goed op de BK’s. In zijn twee deelnames bij de profs kwam hij tot dusver minder uit de verf. In Koksijde kwam Hermans als 10de over de streep. Vorig jaar een DNF’je - did not finish - achter zijn naam in Kruibeke. Beterschap in 2020?

2012: 3de op BK junioren

2013: 2de op BK junioren

2014: 7de op BK beloften

2015: 3de op BK beloften

2016: 3de op BK beloften

2017: 1ste - Belgische kampioen bij de beloften

2018: 10de bij de profs

2019: Niet gefinisht bij de profs