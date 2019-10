Exclusief voor abonnees Iserbyt verbaast Sven Nys, maar beste van zijn team moet nog komen: “Eli zet drie stappen tegelijk” Joeri De Knop

08u01 0 Veldrijden Nul op zeven in de tv-crossen. Het team van Sven Nys (43) bleef wat in de modder steken in de eerste veldritmaand. Maar het kantelpunt nadert, voelt hij. “We zijn klaar om over te nemen van Iserbyt en co.”

Telenet-Baloise Lions heeft zijn seizoensstart gemist.

“Ik snap de kritiek, kan ermee leven. Maar ze maakt me niet nerveus. Ja, het is wachten op zeges. Groot verschil met vorig jaar. Toen overtroffen we onszelf, in een gelijkaardige ‘flow’ als Pauwels Sauzen-Bingoal nu. Eén renner — Aerts — stak er bovenuit, de rest trok zich daar aan op. Toch ben ik tevreden met de publiciteit en visibiliteit die we oogsten, de manier waarop we koersen en onze prestaties in de breedte. We worden niet weggeblazen. Overal zijn we tweede en/of derde.”

Komaan, Sven. Het gaat om winnen.

“Tuurlijk. En gráág, hoor. Maar ik vind niet dat ik mijn jongens iets kan verwijten. Ze voeren perfect uit wat we van hen vragen. Alleen ontbreken nog een paar cruciale procentjes. Het kan zomaar kantelen, straks. We zijn klaar om over te nemen.”

‘Aerts is Belgisch kampioen. Dan mag het iets meer zijn’, merkt onze huisanalist Niels Albert terecht op.

“Toon moet nog groeien in het seizoen. De klasseflitsen, die hij ontegensprekelijk in zich heeft, ontbreken nog. Bij afwezigheid van Van der Poel legt hij zichzelf, in die driekleur, een enorme druk op: ‘ik mag hier absoluut niet verliezen’. Dat verkrampt hem. Hij moet meer ontspannen. Aerts is een sneller-harder-verder-hoger-type. Hij wil altijd meer. Af en toe moet je hem afremmen. ‘Rust eens een paar dagen, neem tijd om te herstellen’. Dat kenmerkt de echte toppers.”

Hoe praat de motivator/inspirator Sven Nys op zijn troepen in?

“Positief, constructief. Er zit geen afbreker in me. Coachen is ook leren uit fouten die je maakt. Dat proberen we met z’n allen te doen. Ik corrigeer, stuur bij waar het kan. Zonder aan de goeie sfeer te raken. Die heb je nodig om te kunnen presteren.”

Je bent zelf een winnaar. En, zoals je zelf zegt: ‘Winnaars hebben een plan’.

(knikt) “Mijn plan reikt verder dan louter koersen winnen en podia verzamelen met dit team. Ik wil mijn sport iets terugschenken, het veldrijden ondersteunen aan de basis. Het brede project, zoals ík dat voor ogen heb, omvat zo’n 800 sporters. Er is de jongerenkern rond Thibau, de ‘Academy’ die 600 kinderen opleidt, het offroad-belevingscentrum op de Balenberg, de opgestarte beloftenzoektocht waarbij 3 van de 130 geactiveerde en geteste niet-licentiehouders doorstromen naar onze ploeg, ik ben zelf ook onderdeel van moederbedrijf Golazo dat 24 crossen organiseert… Dat is een hele piramide.”

Had je Iserbyt zó sterk verwacht?

“Neen. En ik heb er ook geen verklaring voor. Zijn talent is onmiskenbaar. Maar vorig seizoen haalde hij amper het podium bij de elite (één keer slechts red.), zakte hij vaak diep weg. Ook afgelopen zomer maakte hij geen indruk. Plots steekt hij er in alle facetten met kop en schouders bovenuit. Vermogen, explosiviteit…. Hij loopt zoals ik hem dat nooit eerder zag doen. Eli is niet geleidelijk aan gekomen, maar ‘pats boem’, met drie stappen tegelijk. Niemand die dát had verwacht, zelfs niet binnen zijn eigen team. Ook dat maakt het zoeken en tasten voor Toon. ‘Hoe pak ik die kerel aan?’ Afwachten hoe het verder gaat evolueren. Ik heb de voorbije 25 jaar wel méér van die momentopnames gezien. Sweeck, bij voorbeeld. Laurens leek klaar om zijn plaats net onder Mathieu en Wout in te nemen. Tot: de grote terugval.”

Straks, als Van der Poel terugkeert, is het hoe dan ook allemaal voorbij.

“Met een Mathieu-in-normale-doen: ja. Vraag is welke impact dat zware, beladen seizoen zal nalaten. Ook hij heeft zijn grenzen. Hoe schaars ook, af en toe zijn er signaaltjes van kwetsbaarheid. Als de druk wat hoger ligt, vooral. De Koppenberg, vorig jaar. En, klinkt wellicht raar: het WK in Bogense, waar hij het verschil maakte op een strook van 20 meter — de schuine zijde — maar voorts niet onaantastbaar was.”

‘Ik heb het gevoel dat we de hoogdagen van het veldrijden hebben gehad’, zegt Niels Albert.

“Daar ben ik het niet mee eens. Je moet het glas half vol bekijken in plaats van half leeg. Hoe meer je het negatieve benadrukt, hoe slechter het gaat. Oké, er komt minder volk naar de cross. Maar ik denk dat er nog altijd voldoende talent en know how voorhanden is om er een spektakel van te maken. Laten we het eens anders bekijken. Met hun topprestaties op de weg hebben Mathieu en Wout veel aandacht naar het veldrijden toegezogen. De perceptie is totaal veranderd, het hokjesdenken verdwenen. Als zelfs Tom Dumoulin zegt dat hij iets kan leren van de manier waarop Van Aert werkt… Mogelijk kan het nog andere renners inspireren. We genieten een ongelooflijke luxe in dit hele verhaal. Wat niet wegneemt dat de discipline dringend aan een ‘upgrade’ toe is. Als in 2020-2021 de Wereldbeker uitbreidt naar zestien ‘klassiekers’ (waaronder acht Belgische, red.), zullen we goed moeten nadenken over de details van die manches en de invulling van de rest van de kalender. Met alle betrokken partijen samen, wat nu nog té weinig gebeurt. Iedereen moet van zijn eilandje af. In het belang van onze sport. Zo geraken we eruit, daar ben ik zeker van. En zal het veldrijden nog niet zo makkelijk afsterven.”