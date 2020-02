Iserbyt trekt één keer door in zandbak en steekt Parkcross in Maldegem op zak GVS

05 februari 2020

16u01 0 Veldrijden Eli Iserbyt toonde zich de sterkste in de Parkcross van Maldegem, de zevende en voorlaatste manche van de Ethias Cross. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal trok iets na halfweg door in de zandbak en werd niet meer bijgebeend. Ploegmaat Michael Vanthourenhout werd tweede, Toon Aerts sprintte in extremis naar de laatste podiumstek.

Geen Mathieu van der Poel en geen Wout van Aert. Dus gingen we terug naar het crosspeloton dat in het begin van het seizoen voor de zege streed. En zonder de wereldkampioen ook naar een veldrit die niet vanaf ronde één in een beslissende plooi lag. Integendeel. Ondanks verwoede pogingen van vooral Hermans en Vanthourenhout was het tot halfweg cross wachten tot de eerste scheurtjes ontstonden. Van Kessel was de boeman, Iserbyt, Hermans en Vanthourenhout - duidelijk de sterkste mannen van vandaag - konden volgen.

Nadien achtte Iserbyt zijn moment gekomen. Eén snedige passage door de zandbak was voldoende om een handvol seconden te nemen. Pauwels Sauzen-Bingoal-ploegmaat Vanthourenhout was nadien de ideale stoorzender voor Herman. Iserbyt bouwde zijn kloof uit naar zeven en dertien seconden, een flinke voorsprong op dit razendsnelle parcours. Toch werd de spanning nog opgebouwd. Vanthourenhout ontdeed zich van zijn belager en zette de jacht in op zijn ploegmakker. Hij strandde echter op enkele tellen en moest zich tevreden stellen met de tweede plek. Toon Aerts werd na een spannend sprintje met Van Kessel derde.

Zondag 16 februari staat met de veldrit in hulst de laatste manche Ethias Cross op het programma.