Iserbyt: “Toon spartelde hard tegen” - Aerts: “Snel duidelijk dat Eli beter was” TLB/GVS

12 oktober 2019

16u55 2

Ook in de Poldercross van Kruibeke was Eli Iserbyt de sterkste, zijn derde zege van het seizoen. “We zaten in het begin met teveel. Ik heb dan maar zelf de schifting gemaakt. Nadien moest ik vol rijden om Toon Aerts los te rijden. Hij spartelde nog heel hard tegen en ik moest zeker diep gaan vandaag.”

Toon Aerts (tweede): “Al snel duidelijk dat Eli beter was”

Quinten Hermans (derde): “Momenteel de andere gewoon sterker”

Michael Vanthourenhout (vierde): “Viel toen ik wilde demarreren”