Iserbyt staat voor laatste test: “Schuif mezelf niet naar voor als dé BK-favoriet” JSU/GVS

05 januari 2020

Eli Iserbyt heeft in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee ruim vier minuten voorsprong op Mathieu van der Poel. Straks vindt in Brussel de zevende en voorlaatste manche plaats. “Ik sta er redelijk goed voor. In dit klassement telt nog één wedstrijd, dat is vandaag. Ik hoop vandaag een heel goede wedstrijd te rijden.” En de ultieme test voor het BK? “Toch wel. Dit is nog een laatste keer alles geven. Of ik de topfavoriet ben voor komende zondag? Moest het een gelijkaardig parcours zijn als in Baal, zeg ik ‘ja’. Maar er is meer zand en er zijn meer rechte stukken. Ik heb de goede vorm wel net op het juiste moment terug te pakken. Maar ik vind het moeilijk om me als enige favoriet naar voor te schuiven.”