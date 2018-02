Iserbyt schenkt België tweede wereldtitel! "Dit is net als een droom" Mike De Beck

04 februari 2018

12u01 2 Veldrijden Na Sanne Cant heeft Eli Iserbyt ons land een tweede wereldtitel bezorgd in Valkenburg. Een bitsig duel met Thomas Pidcock kregen we niet te zien, maar het was Joris Nieuwenhuis die de Belg het vuur aan de schenen legde. Na een schoenenwissel van de Nederlandse titelverdediger pakte Iserbyt gezwind over. De koppositie die hij niet meer afstond.

Pidcock versus Iserbyt. Vooraf werd er gewag gemaakt van een duel tussen de twee tenoren. Dat kwam er echter niet. Pidcock beleefde een stevige baaldag en had zijn start al helemaal gemist. Titelverdediger Joris Nieuwenhuis maalde er niet om en gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok. Iserbyt was alert en doseerde zijn krachten. "Van de vorige crossen wist ik dat zijn start beter was dan zijn eindschot", vertelde Iserbyt.

En zo geschiedde. Na een slipper van de Nederlander kon Iserbyt een eerste keer vooraan aansluiten. Onze landgenoot werd dan ook geholpen met wat materiaalpech bij Nieuwenhuis. De titelverdediger moest zijn rechterschoen wisselen en verloor daarbij veel tijd. Iserbyt profiteerde en reed een voorsprong van zo'n twintig seconden bij elkaar. "Gecontroleerd rijden. Er kan niet veel meer gebeuren", schreeuwde Mario De Dlercq zijn poulain nog na.

"Net als een droom"

Dat was ook zo. Heel even ontstond er nog opschudding wanneer er in de materiaalpost kettingproblemen zich opdrongen bij de reservefiets van Iserbyt. Uiteindelijk werden ze net op tijd opgelost zodat Iserbyt zijn demonstratie simpel kon afronden. "Ik kan het niet geloven", lachte Iserbyt meteen na de wedstrijd. "Ik heb er hard voor gewerkt. De race was net als een droom. Ik weet niet wat er aan het gebeuren is. Joris had een snelle start, maar in de vorige races wist ik dat hij in het begin beter was dan op het einde. Ik ben heel gelukkig op dit moment."

Joris Nieuwenhuis pakte de zilveren medaille voor de Fransman Yan Gras.