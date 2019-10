Iserbyt ook in Kruibeke een maatje te groot voor de tegenstand XC

12 oktober 2019

15u59 2 Veldrijden Eli Iserbyt heeft de Ethias Cross in Kruibeke op zijn naam geschreven. De 21-jarige West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal reed voor halfweg koers weg van de concurrentie.

De Poldercross van Kruibeke stond vorig seizoen helemaal in het teken van het Belgisch kampioenschap. Begin januari knalde Toon Aerts naar de driekleur in de Oost-Vlaamse gemeente. “Maar het parcours van vandaag is niet meer te vergelijken met dat van toen ik er de Belgische titel pakte”, klonk het vooraf bij Aerts, die op zoek ging naar z’n eerste seizoenszege.

Dat hij ook vandaag niet zou triomferen, werd al snel duidelijk. Eli Iserbyt deelde de lakens uit, waarna hij in de vierde ronde het verschil maakte. Aerts boog het hoofd. ’t Werd weeral een tweede plek voor de Belgische kampioen, Iserbyt boekte dan weer zijn derde triomf van het seizoen.

De derde plek was een prooi voor Quinten Hermans. Morgen staat de eerste Superprestigemanche in Gieten op het programma. Is Iserbyt ook dan outstanding? De kans is reëel.