Iserbyt na negende zege van het seizoen: “Dit was een rondje voor Michael en mij” GVS

05 februari 2020

Eli Iserbyt pakte in de Parkcross van Maldegem zijn negende zege van het seizoen. “We wisten op voorhand dat dit een rondje was voor Michael (Vanthourenhout) en mij”, reageerde de winnaar. “De eerste helft was heel lastig, want ik heb de twee dagen na het WK niets gedaan, maar ik ben content dat ik na halfcross redelijk makkelijk kan wegrijden. Op het einde was het zaak voor mij om het tempo hoog te houden.”

