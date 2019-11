Iserbyt: “Ik bleef kalm na pech” - Pidcock: “Teleurgesteld, maar ik word iedere keer beter” KDW

01 november 2019

Zege nummer zeven voor Eli Iserbyt, die plots nog vol aan de bak moest toen hij stil stond aan de voet van de Koppenberg. “Die materiaalpech kwam onverwachts voor mij. Maar ik toonde nadien veel weerbaarheid en ik bleef kalm”, vertelde hij na de wedstrijd. Zondag komt Mathieu van der Poel terug. “Dat is toch nog van een ander niveau. Al is Ruddervoorde wel een parcours waar ik hem zou kunnen volgen. Ik kijk wel uit naar zijn terugkomst. Het geeft de cross iets meer waarde.”

Pidcock: “Teleurgesteld, maar ik word elke race beter”

“Het was vandaag heel glad”, vertelde Tom Pidcock na zijn tweede plaats. “Het was een lange, harde race. Iserbyt is nog steeds sterker dan mij. Door zijn mechanische pech kon ik terugkeren. In de laatste ronde verloor ik zijn wiel door een fietswissel. Maar het was een mooie strijd. Ik ben een beetje teleurgesteld, maar ik word elke race beter. Iserbyt is nog steeds de sterkste renner van het moment.”