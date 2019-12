Iserbyt en Sweeck laten akkefietje achter zich: “Schrijf ons maar op voor het BK” Redactie

30 december 2019

18u11

Bron: VTM 0

Ploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal Gianni Meersman reageerde vandaag op de heisa van gisteren. Na de Superprestigemanche van Diegem was Eli Iserbyt boos op ploegmaat Laurens Sweeck. “Iedereen heeft gezien wie op welk moment in mijn wiel zat”, gooide Iserbyt er gisteravond uit. Iserbyt sprak in halve zinnen en soms hele raadsels, maar hij doelde op een fase halfweg koers, vlak voor Mathieu van der Poel er vandoor ging: “Als hij niet op mijn wiel rijdt, was hij nooit weggereden.” De eerste ‘hij’ was dan Sweeck, de tweede ‘hij’ was Van der Poel. Een akkefietje dus.

“Maar alles is intussen uitgepraat”, vertelde Meersman voor de start in Bredene. “Alles is ook opgeklopt geweest. Eli had een superdag. Op het moment dat hij denkt dat Laurens moet overnemen, kon die niet want die zat volledig à bloc.”

Ook voor Iserbyt is het intussen een gesloten zaak. “Ik bied aan Sweeck mijn excuses aan voor de insinuaties tijdens het interview na de cross”, vertelt hij op Twitter. “Helemaal niet gepast. Schrijf Pauwels Sauzen-Bingoal maar op voor het Belgisch kampioenschap in Antwerpen!” Sweeck had daarop meteen een antwoord klaar. “Zand erover in Antwerpen”, schreef hij met een knipoog.