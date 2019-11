Iserbyt: “Een gemiste kans, als we hem nog willen kloppen dan moet het snel zijn” - Sweeck: “Had benen om te kunnen winnen” DMM/JSU

10 november 2019

Eli Iserbyt (2de): “Een gemist kans, denk ik”

Wat in Ruddervoorde niet lukte, kreeg Eli Iserbyt in Silvelle wel bijna voor elkaar. Onze landgenoot kon tot in de slotronde bij Van der Poel blijven. “Ik denk dat Michael en ik het perfect hebben gespeeld. Had ik nog iets meer over gehad, dan kon ik misschien nog bij hem blijven. Van der Poel kan zijn hoge tempo aanhouden, maar hij mist nog die versnelling. Het is een gemiste kans, denk ik.”

“Ik sukkelde met de grachtjes en irriteerde me eraan dat Van der Poel daar telkens een gaatje kreeg. Dat moest telkens gedicht worden en dat zijn krachten die je verliest. Ik zag op het einde ddat hij het ook af en toe moeilijk had en dat z'n gezicht aanliep. Maar zijn basisconditie is zo goed, dat het echt moeilijk is om hem te kloppen. Als we hem nog willen verslaan, dan zal het snel moeten gebeuren. Hij zal nog beter worden.”

Laurens Sweeck (3de): “Had benen om te winnen, maar maakte te veel fouten”

Laurens Sweeck bevestigde in Silvelle zijn goeie benen van vorige week in Ruddervoorde. Er zat zelfs meer in volgens de renner van Sauzen Pauwels-Bingoal. “Ik wou in het begin bewust mezelf niet voorbij rijden. Ik ben daarna goed in de wedstrijd te komen en had de benen om te winnen. Helaas maakte ik in de laatste twee ronden te veel fouten. Vallen en zo. Ik ben ook drie keer in die gracht gesukkeld.”

“Hoe dat komt? Door te snel willen zijn. Het is makkelijk om dan een misstap te doen en dan ben je weer seonden kwijt. Ik heb heel even in het wiel bij Van der Poel kunnen zitten. Hij had nog een versnelling in huis, dat was duidelijk. Toch had ik het gevoel dat ik aan dat tempo wel zou kunnen meespelen voor de zege. Iedereen zat op de limiet, de sterkste heeft gewonnen.”

Michael Vanthourenhout (4de): “Hebben als blok goeie wedstrijd gereden”

Toon Aerts (7de): “Ik heb gezien dat we dit seizoen in staat zijn om Mathieu te kunnen kloppen”