Iserbyt daags na de kou in Namen: “Ik ben er gevoelig aan en moet dat meenemen naar de toekomst” JBE/DMM

23 december 2019

16u21 0 Veldrijden Eli Iserbyt is weer opgewarmd daags na de verkleumende koude in Namen. De veldrijder uit West-Vlaanderen moest de strijd helemaal onderkoeld staken. Intussen is hij weer aan de beterhand. “Kijken of ik er naar de toekomst toe iets kan aan doen.”

Helemaal honderd procent is hij nog niet, maar zijn lichaam heeft opnieuw warm. Wat was het gisteren koud in Namen. De veldrijders kregen in de Waalse provinciehoofdstad af te rekenen met bijzonder zware en vooral koude omstandigheden. Iserbyt moest het ontgelden en stapte leeg van de kou uit de wedstrijd.

“Alles in mijn lichaam heeft opnieuw warm, maar mijn spieren voelen nog stram aan. Ik had het al eens op het WK bij de beloften. Toen viel ik in een plas, nu waren het de weercondities in het algemeen”, vertelde Iserbyt the day after.

“Ik ben gevoelig voor de koude en ik moet dat nu meenemen naar de toekomst. Ik moet zien of ik me er beter op kan voorbereiden of er iets aan kan doen. Het is aan mij om dingen uit te testen en in de toekomst met meer ervaring aan de start te staan.”

“Nu voelde ik al bij de start dat mijn benen (te) fris waren. We hadden daar voor net iets te lang stil gestaan. Tien minuten voor de cross werden we al opgelijnd en dan sta je daar vooral toch een tijdje te verkluimen. Het was zeker niet in mijn voordeel, maar de rest heeft daar ook last van natuurlijk.”

“Ik heb nog geprobeerd een jas aan te doen en zo een ronde ver te rijden, maar toen kreeg ik het weer enorm koud. Uiteindelijk waren de risico’s te groot voor de positie waarin ik zat. Als 30ste in de wedstrijd had ik niets meer te winnen. Het is jammer om op te geven, maar het was de beste oplossing die er was. Anders was het misschien nog erger afgelopen.”

