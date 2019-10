Iserbyt blijft heer en meester in Wereldbeker: drie op drie na winst in Bern DMM

20 oktober 2019

15u35 8 Veldrijden Drie op drie voor Eli Iserbyt. De West-Vlaming won na de Wereldbekercrossen in Iowa en Waterloo nu ook in Bern. En dat twee dagen voor z’n 22ste verjaardag. Toon Aerts en Michael Vanthourenhout mochten mee op het podium.

“Eli Iserbyt neemt dit seizoen drie stappen tegelijk”, vertelde Sven Nys dit weekend nog in onze weekendkrant. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel is de kleine West-Vlaming de bepalende man in het veld. Gisteren koos hij er voor om de Superprestige in Boom te laten schieten om zijn leiderstrui goed te kunnen verdedigen in Zwitserland.

Zo gezegd, zo gedaan. Iserbyt trok als één van de eersten het veld in, terwijl Toon Aerts iets trager onder stoom kwam. Na een kwart cross zat de Belgische kampioen wel bij de vijf leiders in de wedstrijd. Iserbyt en Aerts hadden het gezelschap van Vanthourenhout, Van der Haar en Hermans.

Lang duurde dat niet. Iserbyt ging twee dagen voor zijn 22ste verjaardag snel alleen op zoek naar de zege. Aerts had geen antwoord in huis. Drie seconden werden zes tellen. Toen Aerts niet bij machte bleek om Iserbyt binnen schot te houden, mocht Vanthourenhout zijn gang gaan. Ook hij kwam niet dichter bij zijn ploegmaat.

Sterker nog, Vanthourenhout vergaloppeerde zich in de achtervolging op Iserbyt. Hermans en Aerts kwamen in de voorlaatste ronde weer aansluiten en dus werd het nog spannend... voor de tweede plaats. Uiteindelijk bleek Aerts toch de beste van de rest. Vanthourenhout hield Hermans af voor plaats drie.

Ondertussen kon Iserbyt nog weinig gebeuren. De veldrijder uit Bavikhove kon zijn voorsprong in de Wereldbeker opnieuw uitbreiden en liet die kans niet onbenut. Bij het overschrijden van de meet was het voor Iserbyt zelfs even niet duidelijk of het nù al voorbij was. Drie op drie. Mooi rapport om mee thuis te komen.