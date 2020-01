Iserbyt: “Als het niet voor mij is, dan offer ik me op” - Aerts: “Ik zal meespelen als alles meezit” JSU/DMM

12 januari 2020

12u51 6 Veldrijden Wie wint het BK veldrijden? De vraag is op eenieders lippen gebrand, aan de favorieten om antwoorden te geven. Iserbyt, Sweeck, Merlier, Vanthourenhout en uittredend kampioen Aerts voor de micro. “Benieuwd wat de regen zal doen, het gaat een tactische cross worden.”

Eli Iserbyt: “Als het niet voor mij is, dan wil ik me opofferen voor iemand anders”

“We hebben alles besproken met de ploeg. We kunnen hier alleen maar verliezen, maar ik hoop dat we vandaag kunnen winnende. Ik voel me persoonlijk goed. Ik heb op training hetzelfde gevoel als in september en oktober. De factor Van Aert wordt wel belangrijk. Hij doet er alles voor en ik heb gehoord dat hij hier gisteren toch redelijk goed rondreed. Met hem is er nog iemand extra die de koers kan openbreken. Voor ons is het belangrijk dat de titel in de ploeg blijft. Als het niet voor mij is, dan wil ik me opofferen. Veel zal afhangen van het koersverloop, daarom is het vooraf moeilijk zeggen wie wat precies moet doen.”

Toon Aerts: “Als alles meezit, zal ik kunnen meespelen voor de titel”

“Ik heb officieel afscheid genomen van mijn kampioenentrui, ja. Het is een mooi jaar geweest en ik hoop dat ik die trui nog eens kan hebben in mijn carrière. Als alles een beetje meezit, zal ik kunnen meespelen voor de titel. Maar ik weet niet of het ook zál meezitten. Er doen wilde verhalen de ronde, maar voor alle duidelijkheid heb ik twee ribben geborken en twee scheurtjes opgelopen. Dat zijn vier dingen tesamen. Dat is al bij al vrij goed genezen, maar bij de verkenning had ik toch wel nog veel stekende pijn bij het opspringen op de fiets.”

Laurens Sweeck: “Topfavoriet? Dat moet je niet aan mij vragen”

Topfavoriet? Dat weet ik niet, dat moet je niet aan mij vragen. Ik voel me goed, we zullen zien hoe ver ik geraak. Ik zal mijn niets kunnen verwijten. Ik heb er de laatste tien dagen alles aan gedaan. We zullen zien hoe het om vier uur uitpakt. Of het van moeten is? Neen, de uitslagen zijn al mooi geweest dit seizoen van onze ploeg. Al kun je dan wel zeggen dat het wel mooi is dat we er nog de titel bijpakken.

Tim Merlier: “Ik kan iets uniek bereiken en ga dat proberen waar te maken”

“Ik verwacht er redelijk veel van. Ik kan iets uniek bereiken hier (Merlier kan de eerste Belgische kampioen op het veld én op de weg in hetzelfde seizoen worden, red.) en ben gemotiveerd. Ik ga het proberen waarmaken, natuurlijk. Het zou iets zijn, maar ik ga het zeker niet cadeau krijgen. De concurrentie is zeker niet min, maar ik ga mijn vel zeker duur verkopen. Ik voel me redelijk ontspannen en voel me beter dan anders. Dat is al het hele jaar zo. Hopelijk raak ik in de finale.”

Michael Vanthourenhout: “Het zal toch een tactische cross worden”

“Ik ben benieuwd wat de regen met het parcours zal doen. Het zal toch een tactische cross worden, ik denk dat we dat met ploeg wel kunnen uitspelen. We zijn gisteren op hotel geweest. Het was goed om alle koppen eens bij elkaar te steken om bepaalde tactieken uit te stippelen. In cross is dat moeilijk om een tactiek op voorhand te zeggen. Er is eigenlijk maar één tactiek en dat is om niet tegen elkaar te fietsen en elkaar te helpen. Dat gaan we zeker doen.”

Van Aert: “Kan met gelijk welk resultaat tevreden naar huis”

“Het blijft een speciale dag. De spanning is er een beetje, maar de aanloop is anders dan andere jaren. Ik kan straks met gelijk welk resultaat tevreden naar huis gaan en dat is een leuk gevoel. Er bestaan normaal geen wonderen, maar ik hoop dat ik een rol van betekenis kan spelen.”