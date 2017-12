Is de ene afwezig, dan wint de andere: David van der Poel pakt de zege in de Zilvermeercross DMM

16u00 1 BELGA Veldrijden David van der Poel heeft in afwezigheid van broer Mathieu de puntjes op de "i" gezet. De man van Beobank-Corendon zorgde in Mol voor de tweede Nederlandse zege van het weekend. Corné van Kessel, de winnaar van gisteren, strandde op een tweede stek voor Tom Meeusen.

Opnieuw geen toppers vandaag aan het Zilvermeer in Mol. In afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel schitterde Corné van Kessel gisteren in Hasselt. De Nederlander snelde van de laatste naar de eerste plaats en gold daardoor ook vandaag als topfavoriet.

De kopstart nemen deed de Nederlander niet. Het was zowaar Daan Hoeyberghs die als een van de eersten het veld mocht induiken. Onze landgenoot betaalde zijn vroege inspanning na de eerste ronde wel cash terug. Toen David van der Poel, Corné van Kessel, Tom Meeusen en Tim Merlier zich vooraan nestelden, moest Hoeyberghs er simpelweg af.

Nederland boven in Mol

Net als in Hasselt toonde Van Kessel zich doorheen de wedstrijd een van de beteren. De Nederlander probeerde het met enkele speldenprikken, maar vooral Tim Merlier liet niemand wegrijden. De ploegmakker van Wout van Aert bij Crelan-Charles smoorde ook een eerste poging van David van der Poel in de kiem. Geen afscheiding dus, halverwege de cross.

De spanning was te snijden. Zeker toen David van der Poel er na een geslaagde passage dan toch alleen vandoor ging. De broer van Mathieu had meteen een kloofje, maar moest die met hand en tand verdedigen tegen zijn landgenoot Van Kessel. De winnaar van gisteren toonde andermaal zijn sterke benen en naderde tot op een handvol seconden.

Van der Poel streed vooral in de laatste ronden voor wat hij waard was, gelukkig had de Nederlander met Tom Meeusen wel een waakhond mee bij Van Kessel. Ondanks een prangende slotfase kon Van der poel het gaatje uiteindelijk houden. Twee op twee voor Nederland dit weekend. Na Van Kessel gisteren, opnieuw een zege voor onze Noorderburen.

BELGA Corné van Kessel strandde op de tweede plaats.

David van der Poel: "Ik moest de familie-eer toch wel een beetje hoog houden"

David van der Poel mocht dit weekend tweemaal op het podium. Na de derde plaats van gisteren klom de Nederlander nu naar het hoogste schavotje. "Het is een heel geslaagd weekend op deze manier. De ploeg zal blij zijn, want het was toch wel een beetje de bedoeling om zo terug te komen van onze stage. Ik moest uiteraard de familie-eer een beetje hoog houden in afwezigheid van Mathieu."

Corné van Kessel: "Ik voelde de inhaalrace van gisteren"

"Twee keer podium, dan is het weekend zeker geslaagd", begon Corné van Kessel. "Gisteren was het een inhaalrace, vandaag heb ik mee de koers gemaakt. David heeft vandaag wel oververdiend gewonnen. Ik heb mezelf een par keer vastgereden en dan mag ik zeker niet klagen met een tweede plaats. Ik voelde de wedstrijd van gisteren wel in de benen, maar dat mag uiteraard geen excuus zijn om vandaag niet voluit te gaan."

Meeusen: "Deze moraalboost had ik eens nodig"

Ook Tom Meeusen mocht mee het podium op in Mol. De man uit Essen reageerde opgetogen na afloop van de cross. "Dit is goed voor mijn moraal. We hebben tactisch een goede wedstrijd gereden. Het is leuk om opnieuw zo rond te rijden. Ik merkte al dat Corné heel sterk was, dus het was aan mij om hem onderweg wat moe te maken. David heeft daar optimaal van geprofiteerd. Het is en blijft een Van der Poel. Talent heeft hij dus wel", voegde Meeusen er met een kwinkslag aan toe.

Brand wint bij de vrouwen

Lucinda Brand heeft de Zilvermeercross bij de vrouwen gewonnen gewonnen. De 28-jarige veldrijdster haalde het voor Kim Van De Steene en Loes Sels.

Het was Katherine Compton die met de Nederlandse Geerte Hoeke van bij de start het voortouw nam. In het zand zette Compton door. Sels, Van De Steene, Brand en Ellen Van Loy moesten meteen een kloof laten vallen. Compton zag half cross plots het licht uitgaan, Brand snelde voorbij en ook Van De Steene en Sels gingen de Amerikaanse voorbij. Brand kwam alleen niet meer in de problemen en mocht zich zo tot de opvolgster van Sanne Cant kronen. Van De Steene reed op 21 seconden solo als tweede over de streep.

"Vorig jaar was ik hier al tweede en ik had me voorgenomen mijn eigen wedstrijd te rijden", stelde Brand. "Ik koerste een maand niet en dat voelde ik wel na de start. Het eerste wedstrijdgedeelte verliep niet zo goed voor mij. Ik bleef rustig en schoof stelselmatig op. Ik doseerde heel goed en kon zo over half cross mijn eigen weg gaan. Winnen is altijd leuk, ook al waren er enkele rensters niet."

Eerder op de dag was Gerben Kuypers de sterkste bij de juniores. Hij haalde het afgescheiden voor Niels Vandeputte en Jarno Bellens.

