In beeld: zo verliep de eerste werkdag van Gianni Meersman in het veld

Veldrijden Voor Gianni Meersman viel de eerste schooldag dit jaar op 14 oktober. De 31-jarige ex-wielrenner trokt vandaag voor het eerst als coach van het Marlux-Napoleon Games-team naar een veldrit. Wij liepen een dag in zijn spoor.

Om 9 uur van de partij

"Ja, het is toch wel spannend. Gelukkig wordt het vandaag en morgen toch al mooi weer", lachte Meersman aan het begin van zijn eerste dag. "Hopelijk volgen de uitslagen nog, maar dat hangt af van de vorm van de renners. Al zal ik wel proberen om hen bij te staan en te motiveren." Meersman zakte al snel af naar Kruibeke. Om 9 uur tekende hij al present. "Ik wilde natuurlijk niets missen op mijn eerste dag. Het is belangrijk dat ik iedereen zo snel mogelijk leer kennen en dat kan enkel door betrokken te zijn. Daarnet hielp ik een mecanicien ook even om een paar wielen naar de materiaalpost te helpen, ook dat is geen enkel probleem voor mij."

Thomas Lissens

BELGA

BELGA

Kennismaking met het materiaal

Meersman trok ook met de profs op parcoursverkenning en toen Kevin Pauwels en co terug in hun campers zaten, stak hij zijn licht even op bij de mecanicien van de ploeg. Die gaf Meersman meer uitleg bij de materiaalkeuzes in het veld.

Thomas Lissens

Aan de zijde van de mentor(s)

Het veldrijden is een nieuwe omgeving voor Gianni Meersman en daarom zal Mario De Clercq tot het einde van het seizoen fungeren als zijn mentor. Meersman week vandaag dan ook amper van zijn zijde en stal veel met zijn ogen.

Thomas Lissens

Materiaalzone

Tijdens de elitecross trok Meersman -hippe zonnebril op de neus- naar de materiaalpost. Daar had hij een overzicht over het grootste deel van het parcours en gaf hij zijn renners zelfs al enkele keren wat schuchtere aanwijzingen mee.

Thomas Lissens

Teleurstelling bij de profs

"Alles is goed verlopen, zeker bij de jeugd", blikte Meersman terug op zijn eerste dag. "Bij de juniores konden we beslag leggen op de eerste en de derde plaats en ook bij de vrouwen deden we het uitstekend." "Bij de profs was het iets minder, ondanks een prima start. Na twee à drie rondes zakten onze renners wat terug en zowel Michael als Dieter Vanthourenhout heeft de wedstrijd moeten verlaten met rugpijn. Ook de warmte heeft Michael ongetwijfeld parten gespeeld, want voor een cross waren het toch wel extreme omstandigheden. Kevin Pauwels is uiteindelijk zesde geworden. We hadden wel op wat meer gehoopt. Er mag een reactie volgen in Zonhoven."