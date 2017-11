IJzersterke Ellen Van Loy triomfeert bij de vrouwen in Gavere: "Zege om nooit te vergeten" Redactie

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden De 37-jarige Ellen Van Loy (Telenet-Fidea) heeft de Superprestigecross in het Oost-Vlaamse Gavere gewonnen. Van Loy was in deze vijfde manche van het regelmatigheidscriterium sterker dan de Britse Nikki Brammeier. Kim Van De Steene vervolledigde het podium. De Italiaanse Maria Alice Arzuffi finishte als vierde en wereldkampioene Sanne Cant werd vijfde. De Nederlandse Maud Kaptheijns reed pas als twaalfde over de eindmeet maar blijft wel leidster

Het was Ellen Van Loy die het hele gezelschap op sleeptouw nam naar de Gaverse blubber. De Luxemburgse Christine Majerus volgde in haar spoor met Sanne Cant en de rest. De Amerikaanse Katherine Compton kwakte de eerste ronde driemaal tegen de grond en werd achteruit geslagen. Nikki Brammeier nam daarna het commando over en trok de tweede ronde in gevolgd door Ellen Van Loy, Kim Van De Steene, Sanne Cant, de Nederlandse Sophie de Boer met Annemarie Worst en Christine Majerus. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi reed wat verderop met de Nederlandse Maud Kaptheijns in haar gezelschap. Van Loy en Brammeier trokken de laatste ronde in met een voorsprong van 21 seconden op Kim Van De Steene. Sanne Cant met Alice Maria Arzuffi volgden op 38 seconden en Sophie de boer moest dan al 43 seconden goedmaken.

Leidster in de het tussenklassement, Maud Kaptheijns, kende in Gavere haar dag niet en sneed de slotronde aan op een elfde plaats op anderhalve minuut van het duo Van Loy-Brammeier. Laatstgenoemde kwam ten val en zag zo een kleine kloof die ze net daarvoor had bijeen gefietst opnieuw gedicht worden door Ellen Van Loy. Brammeier versnelde daarna opnieuw maar Van Loy slaagde erin terug aan te sluiten bij de Britse. Van Loy begon de sprint met twee van ver op kop en haalde het zo voor Brammeier.

Eerder op de dag ging bij de beloften de zege naar Thomas Pidcock. De Brit reed halfcross weg van zijn concurrenten en haalde het voor Sieben Wouters en Thijs Aerts. Sieben Wouters blijft leider in het klassement. Bij de juniores was Pim Ronhaar oppermachtig. De Nederlander liet na de start het hele pak achter zich en werkte de cross alleen af. De Tsjech Tomas Kopecky legde beslag op de dichtste ereplaats en blijft leider in de stand. Ryan Cortjens pikte de laatste podiumplaats in. Lennert Belmans was dan weer de beste nieuweling. Hij pakte eveneens uit met een solo van bij de start. Thibau Nys werd tweede voor Yorben Lauryssen.

Ellen Van Loy dolblij met zege

"Zoiets zet je graag op je palmares. Het was een bijzonder lastige koers vandaag maar zijn we daarom niet allemaal crosser geworden? Natuurlijk moet dit niet elke week maar dit mag er zeker eens tussen zitten", straalde Ellen Van Loy. "Ik ben heel blij met deze zege. Nikki Brammeier probeerde verschillende keren om mij af te schudden maar ik hield telkens stand omdat ik haar steeds als mikpunt kon houden. Dit wou ik niet meer afgeven.

Het was vandaag hard tegen onzacht. Op bepaalde stroken was ik dan weer de betere, op andere delen van de omloop was Brammeier de betere van ons tweeën. En daarna kwam die laatste rechte lijn. Ik wist dat ik daar op kop moest zitten, draaide netjes de bocht uit en gaf dan nog eens alles met het gekende gevolg. Dit is om nooit meer te vergeten", besloot Ellen Van Loy.

