Hugo Camps: "Dat het niet botert tussen Nick Nuyens en Wout Van Aert mag geen verrassing zijn"

Nick Nuyens manager van veldrijder Wout van Aert.

Wout Van Aert is ontevreden. Dat heb je vaker met sporters die er even niet in slagen de topvorm te bereiken. De wereldkampioen foetert over het ondermaatse materiaal, over manager Nick Nuyens, over het team dat geen team is. Over zijn eigen falen zegt hij weinig. Een cross winnen is er alleen nog bij als Mathieu van der Poel door pech wordt geteisterd. Bovendien hebben zijn sponsors een tweederangs uitstraling, maar daar heeft hij zelf voor gekozen. Ik vind het een vreemde keuze voor een renner die ook op de weg grote ambities koestert.

