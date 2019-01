Hongerige Belgen gearriveerd op WK veldrijden in Denemarken BA

31 januari 2019

16u06

Bron: Eigen berichtgeving 1

De Belgische delegatie is gearriveerd in Denemarken. Wout van Aert was rond half drie de eerste die het Scandic Hotel in Odense binnenstapte. Even later volgden zijn collega’s. “Honger!”, was hun belangrijkste mededeling. De vlucht vanuit Brussel had meer dan een uur vertraging en dat zorgde voor knorrende magen. “We hadden al om 8 uur afgesproken op de luchthaven, dus ons ontbijt is al lang verteerd.”

Op de luchthaven in Billund stond een verzorger klaar met fruit en gezonde koekjes, maar in het hotel stortte het gezelschap zich meteen op het buffet dat speciaal voor hen was opengehouden. Een halfuur later vertrokken de renners alweer voor een lichte training — de profs bleven in de buurt van het hotel. Het parcours in Bogense, zo’n 30 kilometer verderop, verkennen ze pas vandaag.

Ellen Van Loy arriveerde om 15.30 uur als laatste van de Belgische selectie. Zij maakte de trip niet met het vliegtuig, maar met de camper. “Ik ben vertrokken om vijf uur, maar heb daarna nog vier uur goed geslapen”, zei ze. “Ik vind dit veel aangenamer dan vliegen.”