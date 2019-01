Hongerige Belgen gearriveerd op WK veldrijden in Denemarken, Cant: “Ik ben niet de topfavoriete” BA

31 januari 2019

21u05

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 3 Veldrijden De Belgische delegatie is gearriveerd in Denemarken. Wout van Aert was rond half drie de eerste die het Scandic Hotel in Odense binnenstapte. Even later volgden zijn collega’s. “Honger!”, was hun belangrijkste mededeling. De vlucht vanuit Brussel had meer dan een uur vertraging en dat zorgde voor knorrende magen. “We hadden al om 8 uur afgesproken op de luchthaven, dus ons ontbijt is al lang verteerd.”

Op de luchthaven in Billund stond een verzorger klaar met fruit en gezonde koekjes, maar in het hotel stortte het gezelschap zich meteen op het buffet dat speciaal voor hen was opengehouden. Een halfuur later vertrokken de renners alweer voor een lichte training — de profs bleven in de buurt van het hotel. Het parcours in Bogense, zo’n 30 kilometer verderop, verkennen ze pas morgen.

Ellen Van Loy arriveerde om 15.30 uur als laatste van de Belgische selectie. Zij maakte de trip niet met het vliegtuig, maar met de camper. “Ik ben vertrokken om vijf uur, maar heb daarna nog vier uur goed geslapen”, zei ze. “Ik vind dit veel aangenamer dan vliegen.”

Titelverdedigster Cant noemt Brand de topfavoriete

Sanne Cant is al toe aan veertiende WK. De titelverdedigster start zonder stress. “Lucinda Brand is voor mij de topfavoriete”, zegt ze.

Sanne Cant verkende het parcours nog niet. Ze reed de benen los na de verplaatsing met het vliegtuig, een tochtje van zo’n 40 km op het asfalt, samen met nog enkele andere rensters. “Maar ik weet wel min of meer wat me te wachten staat”, verklaarde Cant op een persmoment van de Belgische ploeg in het teamhotel in Odense. “Ik heb hier vorig jaar de Wereldbeker gewonnen en het is wel een parcours dat me ligt. Zo heel veel zal het wel niet veranderd zijn. Het is redelijk snel en ik vond het ook een mooi parcours. De ondergrond lijkt me ook goed mee te vallen voorlopig. Het is afwachten hoe het er zaterdag bij zal liggen. We rijden in de late namiddag, tegen dan kan het al redelijk veel ontdooid zijn. We zullen zien, het maakt me weinig uit, drassig of bevroren, je moet het nemen zoals het komt.”

Cant heeft al twee wereldtitels op zak. Ze start naar eigen zeggen zonder stress en doet haar koerstactiek liever niet uit de doeken. “Veel hangt af van het weer zaterdag, van de wind, de ondergrond, de start, de vorm van de dag. Maar ik ga ervan uit dat ik niet de eerste zal zijn die het initiatief zal nemen. Al moet ik hier natuurlijk ook niet alles aan jullie neus hangen. Ik ben niet de topfavoriete, dat is voor mij Lucinda Brand. Ze koerst ontzettend sterk, vorige week nog in Hoogerheide en eigenlijk bijna elke wedstrijd die ze gereden heeft. In Hoogerheide vond ik Katie Compton ook heel straf, maar als het een snel parcours wordt zaterdag dan zal ze minder sterk voor de dag komen. En dan heb je nog Marianne Vos en Denise Betsema.”

Hoe voelt ze zichzelf? “Ik voel me heel goed”, gaf ze nog mee. “Maar het is niet omdat ik me vandaag goed voel, dat het zaterdag ook het geval zal zijn. Ik heb hard getraind in Spanje en ik hoop op een supercompensatie op het WK. Inderdaad, ik heb dit seizoen minder crossen gewonnen, maar ik sta in twee klassementen op kop en ik werd tweede in de Wereldbeker. Dus zo heel slecht was dat niet.”

Snelt Iserbyt naar derde regenboogtrui?

Bij de beloften wordt het uitkijken naar een duel tussen Eli Iserbyt en Tom Pidcock. De Brit stelde vorig jaar teleur op het WK en is er op gebrand om beter voor de dag te komen in Bogense. Hij kroonde zich tot Europees kampioen in november en keert alleen tevreden naar huis met goud.

Pidcock kroonde zich tot eindwinnaar van de Wereldbeker. Hij won in Tabor, Koksijde, Namen en Pontchâteau. Eli Iserbyt kan daar dan weer zeges in Hoogerheide en Heusden-Zolder, waar Pidcock niet startte, en Bern tegenover stellen. Beide tenoren reden niet echt vaak tegen elkaar, omdat ze ook elk verschillende wedstrijden afwerkten bij de profs.

Iserbyt werd al wereldkampioen bij de beloften in 2016 en 2018. Graag voegt hij daar een derde trui aan toe. Vorig jaar maakte hij er een knappe solo van in Valkenburg en zakte Pidcock door het ijs. De juniorenwereldkampioen van 2017 finishte slechts als vijftiende, op 3:57 van de regenboogtrui. “Ik hoop dat het deze keer tot een echt duel komt”, aldus Iserbyt. “Dat we er echt voor kunnen strijden in mijn laatste WK bij de beloften.”

Na Iserbyt en Pidcock staat een rist outsiders te springen voor een plekje op het derde schavot. De Fransman Antoine Benoist, de Italiaan Jakob Dorigoni, de Brit Ben Turner, de Tsjech Tomas Kopecky, de Zwitser Loris Rouiller en ook onze landgenoten Timo Kielich, mits een goede dag, en Lander Loockx, mits een superdag, zijn niet kansloos voor die bronzen plak. De beloften rijden hun wedstrijd op zaterdag om 13 uur.