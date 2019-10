Hij moet nog even geduld uitoefenen, maar nieuwe Bianchi-crossfiets staat wel al te wachten op Van Aert Redactie

Of Wout van Aert dit jaar nog een veldrit rijdt, is koffiedik kijken. Dat de drievoudige wereldkampioen staat te popelen om de modder in de duiken, is wel een zekerheid. Van Aert toonde op Instagram dolenthousiast zijn veldritfiets van Bianchi waarmee de renner van Jumbo-Visma nog voor Nieuwjaar hoopt rond te trappen.

“We moeten zien wat realistisch is, want veldrijden is belastend”, zei Van Aert eind vorige maand tijdens zijn fandag in Lille. “Als alles op schema zit, hoop ik tijdens de kerstperiode enkele veldritten te rijden. Het zou pijnlijk zijn om de hele winter te moeten overslaan, maar ik zal het advies van de dokters moeten volgen.”