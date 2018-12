Hiërarchie blijft na stage hetzelfde: Van der Poel ook heer en meester in Scheldecross XC

15 december 2018

Mathieu van der Poel heeft met de Scheldecross op de Antwerpse Linkeroever de vierde manche van de DVV Verzekeringen Trofee gewonnen. De Europese kampioen soleerde naar de zege en nadert zo in het klassement op leider Toon Aerts, die derde werd. Wout van Aert finishte als tweede.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren er na een lang verblijf op stage in Spanje opnieuw bij. De wereldkampioen kreeg op het strand van Sint-Anneke een cross voorgeschoteld die hem goed ligt. “Mijn stage heeft alvast deugd gedaan. Ik hoop dat de kloof met Van der Poel kleiner is en dat ik strijd kan leveren”, klonk het vooraf bij Van Aert.

Die strijd kwam er niet. Van der Poel achtte na twintig minuten koers zijn moment gekomen. De Nederlander pakte uit met een verschroeiende demarrage, niemand had een antwoord in huis. De vogel was gaan vliegen. De stage heeft weinig veranderd: de hiërarchie blijft hetzelfde.

Van der Poel halveert achterstand in klassement

Van der Poel bleef vervolgens stevig doorduwen. ’t Was niet enkel een kwestie om de tegenstand af te houden, maar vooral om zijn achterstand in het klassement op leider Toon Aerts te verkleinen. Dat lukte ook. Die laatste verdedigde voor de start een voorgift van twee minuten. Uiteindelijk hield Aerts minder dan een minuut over.

De zege was dus andermaal een prooi voor Van der Poel, die de nieuwe favoriet (of was hij dat al?) is om de DVV Verzekeringen Trofee te winnen. Het robbertje voor de tweede plek werd gewonnen door Van Aert. Op meer dan een minuut van Van der Poel. Aerts finishte als derde. Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck maakten de top vijf compleet.