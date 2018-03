Het kriebelt bij Mathieu van der Poel na wegprestaties Wout van Aert: "In principe zou ik daar ook kunnen zitten" Mike De Beck

29 maart 2018

09u49

Bron: Extra Time Koers 0 Veldrijden Terwijl Wout van Aert furore maakt in de voorjaarsklassiekers, stort die andere veldrittopper Mathieu van der Poel zich helemaal op het mountainbiken. In Extra Time Koers benadrukte de 23-jarige Nederlander wel dat het, bij het zien van Van Aert, onderhuids kriebelde.

Qua resultaten steken de derde plek in de Strade Bianche en de tiende stek in Gent-Wevelgem er bovenuit en het toont aan dat Van Aert allesbehalve een mal figuur slaat in zijn allereerste klassieke voorjaar. Integendeel zelfs. De sterke prestaties van de drievoudige wereldkampioen in het veld zijn ook Mathieu van der Poel niet ontgaan. "In principe zou ik daar ook kunnen zitten, denk ik", vertelde hij in Extra Time Koers. "Natuurlijk moet ik dat nog bewijzen als ik ooit meedoe. Het kriebelt wel een beetje, maar ik heb voor het mountainbiken gekozen en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog geen seconde spijt van heb gehad."

"Talent gaat niet verloren"

Patrick Lefevere, ook aanwezig in de studio, is er dan ook van overtuigd dat Van der Poel dat ook wel in zijn mars heeft. "In de cross zijn ze heel erg aan elkaar gewaagd. Op de weg heeft hij al genoeg bewezen dat hij dat ook kan, maar dan voor hij prof werd. Talent gaat niet verloren", vertelde de grote man van Quick.Step Floors.

Als Mathieu (Van der Poel, red.) in de Strade Bianche zou starten, zou hij dat ook kunnen Wout van Aert

"Mathieu zou dat ook kunnen"

Ook Wout van Aert deelde al mee dat zijn grote concurrent in het veld ook op de weg uit de voeten kan. "Vroeger was het niveau in het veld heel anders dan op de weg", vertelde Van Aert in onze krant na zijn glansprestatie in de Strade Bianche. "De weg is nog altijd veel groter en telt veel meer toppers, maar vandaag halen de beste crossers ook een hoog niveau. Als Mathieu (Van der Poel, red.) in de Strade Bianche zou starten, zou hij dat ook kunnen." Het toont nog maar eens aan hoe groot het respect is tussen de twee veldritgrootheden.