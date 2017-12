Het kan verkeren: Van Aert in bloedvorm voor cruciale kerstperiode, vraagtekens bij Van der Poel Glenn Van Snick

Bron: Eigen berichtgeving 28 Photonews Veldrijden "Een nieuwe start." Zo klonk het bij Wout van Aert toen hij in de Scheldecross na drie weken pauze opnieuw aan de start stond. In Antwerpen kon hij meteen wedijveren met Mathieu van der Poel - tot dan superieur - en pakte hij nadien twee wervelende zeges in Namen en vandaag in Sint-Niklaas. Een totaal ander verhaal bij Van der Poel, die door een zware verkoudheid net nu in de uiterst belangrijke kerstperiode in het ongewisse tast. Of hoe het kan verkeren.

Wout van Aert is hélemaal terug. De kracht is terug, de goesting nog veel meer. Wat drie weekjes rust en de Spaanse zon allemaal niet met een renner kunnen doen. In de Scheldecross maakte de wereldkampioen na de deugddoende pauze zijn comeback, waar hij na een bloedstollend slot nipt de duimen moest leggen voor Mathieu van der Poel - tot dan 'incontournable'. Een dag later imponeerde hij in de Citadelcross, vandaag pakte hij met sprekend gemak de Waaslandcross.

"In Namen was ik sterk", vertelde Van Aert na zijn zege. Mijn vertrouwen kreeg toen een enorme boost. Ook vandaag zat ik heel goed op mijn fiets, dus het is leuk dat ik de verwachtingen nu wel kan inlossen. Iedereen rekent erop dat ik bij afwezigheid van Mathieu win, en dan doet het zeker deugd dat ik op deze mooie manier de zege pak. Mijn zelfvertrouwen is op deze manier alweer wat opgekrikt."

Dus kan de wereldkampioen vol goede moed uitkijken naar de uiterst drukke kerstperiode. "Ik rij de komende week alle crossen. De conditie is er, ik heb net op tijd mijn topvorm te pakken. Fysiek moeten die crossen dus geen enkel probleem vormen. Ik kijk echt uit naar die drukke periode, zaak is nu om gezond te blijven."

Dag per dag

Een schril contrast met wat te horen valt uit het kamp 'Van der Poel'. Er leek dit seizoen geen maat de staan op de Nederlandse wervelwind, maar een hardnekkige verkoudheid lijkt net nu roet in het eten te gooien. De Europees kampioen liet verstek en moet mogelijk nog enkele crossen aan zich laten voorbijgaan.

"Mathieu is echt wel ziek", aldus vader Adrie van der Poel, die aanwezig was in Sint-Niklaas om zijn andere zoon David aan te moedigen. "Gisteren zat hij voor het eerst terug op de fiets, maar het wordt afwachten. Zijn gezondheid gaat hoe dan ook voor, dus is het best mogelijk dat we nog enkele crossen moeten schrappen. We bekijken het dag tot dag."

