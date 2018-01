Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Thibau Nys pakt tweede BK in twee jaar tijd en doet er nog een 'Herygers' bovenop DMM en Hans Fruyt

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Stormloop rond Thibau Nys in Koksijde. Net als vorig jaar in Oostende kroonde de zoon van Sven Nys zich tot Belgisch kampioen veldrijden. Toen als eerstejaars-, nu als tweedejaarsnieuweling. Jetze Van Campenhout werd tweede, Ward Huybs veroverde brons. Dante Coremans, vooraf de grootste rivaal van Thibau Nys, viel als vierde naast het podium.

Thibau Nys kende geen vlekkeloze start. Hij schoot uit zijn klikpedaal, maar beperkte de schade. “Ik slaagde erin rustig te blijven, ook omdat niet het hele peloton over mij ging, ik kon me op de tweede rij handhaven”, vertelde Thibau na afloop. “Ik denk dat ik als derde het veld indook. Dat kleine foutje bij de start had dus geen gevolgen.”

De bocht voorbij de aankomstzone ligt verraderlijk glad. Na de eerste ronde maakte Dante Coremans in die bocht een schuiver. Thibau Nys zat aan zijn wiel, maar kon de val ontwijken. Lennert Belmans volgde op een handvol seconden. Nys kwam even alleen aan de leiding, maar de andere kanshebbers keerden terug.

“Wij rijden met banden met weinig profiel, heel geschikt voor dit parkoers”, ging Nys verder. “Maar in die ene bocht net voorbij de aankomst mocht ik niet te veel risico nemen. Gelukkig kon ik de val van Dante vermijden. Nipt, daar kende ik een beetje geluk. Daar kon het kampioenschap voor mij gedaan geweest zijn.”

In de tweede van vier ronden kon Thibau Nys een gaatje slaan. Hij kwam met vijf seconden voorsprong door aan de streep. In de slotronde kon hij die voorsprong aandikken. Zodat Thibau Nys in de laatste rechte lijn een feestje mocht bouwen. Tot groot jolijt van de talrijke fans. Op het tarmac van de luchtmachtbasis kon er zelfs even een ode aan Paul Herygers vanaf. Nooit eerder zagen we aan een podium bij een Belgisch jeugdkampioenschap zo veel supporters.

“Heel leuk, met deze nieuwe titel ben ik ongelooflijk blij”, glunderde Thibau Nys. “Druk was er, de hele week was iedereen bezig over dit nationale kampioenschap. Mijn familie, de supporters, op school, iedereen sprak over dit BK. Voor mij is dat niet lastig, ook dat programma dat nu wekelijks op tv komt niet. De druk die er was legde ik mezelf op. Alles viel weer in zijn plooi, net als vorig jaar in Oostende. Mijn vader vroeg me te koersen als een echte Nys. Dat heb ik gedaan. Hij vroeg me om in alle omstandigheden rustig te blijven. Ik heb volledig vertrouwd op de manier van koersen van mijn pa.”

Harteel en Julie Brouwers pakken eerste titels

Jelle Harteel heeft deze middag in een fris en mistig Koksijde de Belgische titel in het veldrijden bij de eerstejaarsnieuwelingen veroverd.

Op de luchtmachtbasis in Koksijde haalde Harteel het van topfavoriet Mathis Avondts en Brent Blommen. Op de erelijst volgt hij Thibau Nys op. Bij de vrouwen nieuwelingen ging de Belgische titel naar Julie Brouwers. Zij haalde het van Julie Roelandts en Kiona Dhont. Op de erelijst volgt zij Tess Van Loy op, die de voorbije twee jaar telkens de beste was.

Later deze namiddag komen na de tweedejaarsnieuwelingen ook nog de junioren in actie.

