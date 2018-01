Het blijft binnen de familie: David van der Poel is de beste na prangende sprint in Rucphen DMM

27 januari 2018

16u20 1 Veldrijden David van der Poel heeft de veldrit in Rucphen gewonnen. De oudere broer van Mathieu was vlakbij Rosendaal de betere van Jim Aernouts in een prangend sprintje. Het was de vijfde seizoenszege voor de Nederlander. Dieter Vanthourenhout maakte het podium volledig.

Geen grote kanonnen aan de start in het Nederlandse Rucphen. Morgen staat de allerlaatste wereldbekercross in Hoogerheide op het programma en het is vooral daar dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel een laatste keer de benen willen testen met het oog op het WK van volgende week in Valkenburg.

Zonder Sweeck, Aerts, Van der Haar en andere Corné van Kessels waren het vooral de mannen vanop de tweede en derde rij die enkele kilometers ten noorden van de Antwerpse grens de dienst uitmaakten. Jim Aernouts, Dieter Vanthourenhout, David van der Poel en Gianni Vermeersch toonden zich snel de beteren van het pak en het duurde dan ook niet lang vooraleer die vier er samen van onder muisden.

Een leiderskwartet vooraan na tien minuten wedstrijd en dat zou eigenlijk de hele cross zo blijven. Op een bochtig parcours was het moeilijk om afstand te nemen en zo stormden de vier gezamenlijk de laatste ronden in. Ook daarin kwam er geen afscheiding, een prangend spurtje in de laatste recht lijn zou uiteindelijk over winst of verlies beslissen.

Het ideale moment voor David van der Poel om nog eens uit de schaduw van kleine broer Mathieu te treden. De Nederlander van Corendon won de sprint met overmacht voor een verdienstelijke Jim Aernouts. Dieter Vanthourenhout plaatste zich voor Gianni Vermeersch en mocht zo ook nog mee het podium op.

