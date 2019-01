Het beste uit ‘DNA Nys’: “Bart Wellens is een aap”, Thibau verbreekt het record van papa Sven XC

17 januari 2019

12u21

Bron: VRT 1 Veldrijden Gisteren ging het tweede seizoen van ‘DNA Nys’ van start. Daarin is de overstap van Thibau Nys naar de junioren te volgen. Wij selecteerden enkele passages uit de eerste aflevering.

In de eerste episode van het tweede seizoen van ‘DNA Nys’ waren enkele heerlijke fragmenten vanuit de oude doos te zien. Zo kreeg een piepjonge Thibau enkele vragen voorgeschoteld, de antwoorden van Nys junior waren hilarisch. Wie wordt wereldkampioen veldrijden? “Sven Nys.” En wat gaat zijn vrouw Isabelle dan doen? “Pintjes drinken.” Een andere kandidaat voor de wereldtitel is Bart Wellens, die een slecht seizoen achter de rug heeft. Wat heeft hij nodig om hem van de grond te krijgen? “Ann Van Elsen.” Bart Wellens kan steun gebruiken, maar u blijft consequent achter Sven Nys staan. Waarom? “Bart Wellens is een aap.”

Isabelle: “Vind het soms jammer dat ik geen zoon heb die alles tegen mij komt zeggen”

Dat Thibau en Sven een ijzersterke band hebben, is gekend. Dat weet ook mama Isabelle Nijs. “Als Thibau met Sven weg is, zoekt hij weinig contact, vind ik. Dan moet het toch meestal van mijn kant komen”, vertelt Isabelle. “Maar ik voel dat hij met Sven wel contact zoekt als hij met mij weg is. Dat gaat dan altijd puur over dat fietsen. Ik vind het soms jammer dat ik geen zoon heb die alles tegen mij komt zeggen.”

“Maar ja, dat is nu zo. Ik leg me daarbij neer. Thibau is Thibau. Hij heeft zijn eigen persoonlijkheid en karakter. Het is aan mij om daar op de juiste manier mee om te gaan. Ik probeer hem ook wel een vorm van respect bij te brengen. Want ik ben nog altijd zijn mama. En als mensen een bericht sturen, dan antwoord je daarop.”

Thibau breekt record Sven

Thibau en Sven dagen elkaar constant uit. In alles wat ze doen. Zo maken ze er ook een onderlinge competitie van qua aantal overwinningen bij de tweedejaarsnieuwelingen. Sven had er destijds achttien, Thibau won uiteindelijk negentien crossen. Het record van zijn vader verbroken. “Tjongetjonge, moest dat nu echt?”, lacht Nys senior. “Ja, natuurlijk. Dat gun ik je niet.”

“Wat dit uniek maakt, is dat die competitiviteit zich afspeelt op hetzelfde niveau binnen dezelfde sport. Het gaat over iets dat meetbaar is”, aldus wielercoach Paul Van Den Bosch. “Wat kan de ene, wat kan de andere met de fiets? Ik denk dat heel wat vaders dat ervaren met kinderen van 15, 16 jaar. In de puberteit is er ergens het afdwingen van je plaats ten opzichte van je vader. Maar dit speelt zich juist af in een discipline waarin de vader wereldtop is geweest, en waarin de zoon wereldtop wil worden. Dat maakt het uniek.”