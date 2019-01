Hermans, Vermeersch en Adams mee naar WK veldrijden in Denemarken, Merlier wacht bang af

ODBS/GVS

21 januari 2019

12u00 0 Veldrijden Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden in het Deense Bogense. Kopmannen Wout van Aert en Toon Aerts krijgen op 3 februari de hulp van Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Jens Adams. Indien Aerts eindwinnaar in de Wereldbeker wordt, is de achtste renner Tim Merlier. Thijs Aerts en Kevin Pauwels zijn de reserven.

Discover our Men & Women Elite selections for the 2019 @UCI_CX World Championships in Bogense 🇩🇰 #Bogense2019 🌈 pic.twitter.com/xHu4xbOwNQ Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Sven Vanthourenhout liet gisteren al weten dat Wout van Aert, Toon Aerts, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout zeker waren van hun plek. Voor de andere Belgische WK-tickets was de keuze groot, uiteindelijk maakten Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Jens Adams het meeste indruk op de bondscoach.

Tim Merlier moet nog afwachten of hij mag starten. De bondscoach is immers nog niet zeker over het aantal renners dat hij mag meenemen. De slotmanche in de Wereldbeker, zondag (27 januari) in het Nederlandse Hoogerheide, is beslissend in dat opzicht. Bij een eindzege van Wout van Aert, die na zijn overwinning gisteren in het Franse Pontchâteau de leiding in de tussenstand overnam van Aerts, zijn dat zeven renners. Indien Aerts in Hoogerheide opnieuw over Van Aert wipt, mag de bondscoach met Merlier een extra crosser meenemen. Wereldkampioen Van Aert is namelijk ook zonder WB-winst automatisch zeker van WK-deelname.

Bij de vrouwen doen er vier landgenotes een gooi naar de wereldtitel. Wereldkampioene Sanne Cant wil haar regenboogtrui het liefst behouden, ook Loes Sels, Ellen van Roy en Laura Verdonschot zijn geselecteerd. Bij de beloften is het uitkijken naar Eli Iserbyt.

Also find out our Men U23, Women U23 and Men Junior selections for the 2019 @UCI_CX World Championships in Bogense 🇩🇰 #Bogense2019 🌈 pic.twitter.com/i8Rkp5SC6X Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link