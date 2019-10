Hermans: “Ben er emotioneel van” - Aerts: “Ik hoorde plots vanalles kletteren, het verpestte heel m’n cross” JSU/DMM/GVS

26 oktober 2019

16u46 0 Veldrijden Quinten Hermans heeft z’n eerste overwinning van het seizoen beet en dan nog voor eigen volk in Beringen. De renner van Telenet Fidea Lions werd er een beetje emotioneel bij.

Na drie tweede plaatsen eindelijk raak voor Hermans. “Ja, het voelde echt speciaal in de laatste ronde. Voor eigen publiek is het fantastisch om dit te doen. Ik ben wat emotioneel. Ik fiets al heel mijn leven tegen kleppers als Mathieu van der Poel. Je moet dan echt wel de sterkste zijn om te winnen en vandaag was ik dat. Ik heb hier lang voor moeten werken en ben dus echt blij. Ik had me voorgenomen om rustig te starten. Als je dan Pidcock ziet vlammen, dan moet je wel mee. Alles viel op z’n plek. Een goeie dag, goeie benen een goed parcours. En vlakbij huis. Ik ga hier van genieten. De Superprestige in Gavere, dat zijn zorgen voor morgen.

Aerts: “Weet niet wat er gebeurde bij de start, ik hoorde vanalles kletteren. Het verpestte heel m’n koers”

“Ik weet ook niet wat er gebeurde met mijn achterwiel. Ik deed niet echt iets speciaal, maar toch hoorde ik ineens van alles kletteren aan mijn versnellingsapparaat. Ik dacht eerst dat ik wat spaken had gebroken. Blijkbaar moet er een stuk prikkeldraad op het parcours gelegen hebben. Dat kwam dus om de een of andere reden in mijn achterwiel terecht en zo was al in de eerste ronde mijn hele cross om zeep”, sakkerde Aerts.

Van dan af aan was de Belgische kampioen op achtervolgen aangewezen. “Ik moest al diep in mijn krachtenarsenaal gaan om in de eerste ronde tot boven te komen met prikkeldraad in het wiel. Het bolde immers van geen kanten meer. Ik ging de materiaalpost in, maar zag dan al dat ik heel ver teruggeslagen was. Het was ook op sommige plaatsen onmogelijk om op te schuiven, waardoor de kop van de wedstrijd alsmaar verder en verder van me weg reed. Uiteindelijk kon ik dan toch naar de tweede plaats sluipen. Deze cross in Beringen is heel lastig, het heeft veel weg van een mountainbikewedstrijd. En morgen wacht in Gavere nog een lastige wedstrijd”, aldus Aerts.

Pidcock: “Ik had niet veel geluk vandaag, de val was wel m’n eigen schuld”

“Ik had wel mijn deel tegenslagen”, reageerde Pidcock. “Ik viel in volle inspanning, maar dat was echt wel mijn eigen schuld. Ik draaide net iets te hevig een bocht in. Maar dan was er ook die lekke band. Ik kon bergaf toch steeds wat terrein goedmaken. Ik heb blijkbaar mijn val in de Ronde van de Toekomst heel goed verteert”, lachte hij. “De conditie is wel heel goed, alleen ontbreekt het me wat aan geluk. Een zege kan nu niet echt ver meer weg zijn. Ik werk van cross naar cross en zie wel wat er uit de bus valt.”

