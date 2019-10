Hermans: “Ben er emotioneel van” - Aerts: “Ik hoorde plots vanalles kletteren, het verpestte heel m’n cross” JSU/DMM/GVS

26 oktober 2019

16u46 0 Veldrijden Quinten Hermans heeft z’n eerste overwinning van het seizoen beet en dan nog voor eigen volk in Beringen. De renner van Telenet Fidea Lions werd er een beetje emotioneel bij.

Na drie tweede plaatsen eindelijk raak voor Hermans. “Ja, het voelde echt speciaal in de laatste ronde. Voor eigen publiek is het fantastisch om dit te doen. Ik ben wat emotioneel. Ik fiets al heel mijn leven tegen kleppers als Mathieu van der Poel. Je moet dan echt wel de sterkste zijn om te winnen en vandaag was ik dat. Ik heb hier lang voor moeten werken en ben dus echt blij. Ik had me voorgenomen om rustig te starten. Als je dan Pidcock ziet vlammen, dan moet je wel mee. Alles viel op z’n plek. Een goeie dag, goeie benen een goed parcours. En vlakbij huis. Ik ga hier van genieten. De Superprestige in Gavere, dat zijn zorgen voor morgen.

Aerts: “Weet niet wat er gebeurde bij de start, ik hoorde vanalles kletteren. Het verpestte heel m’n koers”

Pidcock: “Ik had niet veel geluk vandaag, de val was wel m’n eigen schuld”