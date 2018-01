HERBELEEF de beklijvende strijd om de Belgische titel, met Wout van Aert als logische winnaar Thomas Lissens & Glenn Van Snick

16u25 0 BELGA Belgian Wout Van Aert celebrates as he crosses the finish line to win the men's elite race at the Belgian national championships cyclocross, Sunday 14 January 2018 in Koksijde. BELGA PHOTO DAVID STOCKMANlea nouveaux Veldrijden Hoogdag in veldritland. Nadat gisteren de nieuwelingen en juniores door het Koksijdse zand ploeterden, doen vandaag de beloften en elites een worp naar de tricolore trui. Wie wordt de eerste triomfator van de dag? Grijpt Sanne Cant haar negende titel? En kan iemand Wout van Aert het vuur aan de schenen leggen? Mis in deze live geen seconde van het Belgisch kampioenschap veldrijden!

12u37: Publiciteit wordt niet vergeten

En ondertussen maakt de wereldkampioen graag reclame voor zijn kledingmerk 'La Collection WVA' dat hij samen met vriendin Sarah heeft opgericht.

Joeri De Knop

12u28: Met deze fiets moet het straks gaan gebeuren voor Van Aert

12u15: Eén prangende vraag

Binnen exact drie uur beginnen de profs bij de mannen aan hun onderneming. Onze man ter plekke blikt vooruit.

11u53: Aerts is Belgisch kampioen!

Thijs Aerts houdt stand en is Belgisch kampioen! De amper 18-jarige Toon Vandebosch reed een fantastische wedstrijd en grijpt de tweede plek, Stijn Caluwé sleept de bronzen medaille in de wacht.

Lees het verslag hier.

CHAMPION 🏆🇧🇪@ToAerts is the new Belgian Champion Men U23! #BKKoksijde pic.twitter.com/m4TL7yCTl2 Belgian Cycling(@ BELCycling) link

BELGA

11u48: Kloof houdt stand

Vandebosch legt zich niet neer bij een zilveren medaille, maar komt geen meter dichterbij. Aerts is op weg naar zijn tweede Belgische tricolore trui. Ook in 2016 was hij de beste.

11u44: Aerts solo

De man van Telenet-Lions zet zijn inspanning verder waardoor de kampioen van de junioren van vorig jaar er nu ook aan moet geloven. Hij volgt op negen seconden. Caluwé volgt op 15 tellen, Yannick Peeters op bijna een halve minuut. Is de beslissing gevallen? Nog één ronde te gaan.

Back on the tarmac for the last lap. Toon Aerts going for gold? #BKKoksijde pic.twitter.com/eaRo3BHG6O Belgian Cycling(@ BELCycling) link

11u43: Aerts fietst alles aan flarden

Aerts geeft er een nieuwe snok aan, enkel Vandebosch kan volgen. Duidelijk de twee beste mannen in deze wedstrijd.

11u41: 3.500 toeschouwers gisteren

Intussen een sfeerfoto van onze mannen ter plaatse. Het is koud, maar de zon is voor het eerst sinds lang nog eens van de partij. Gisteren waren er trouwens zo'n 3.500 fans aanwezig.

Joeri De Knop

11u39: Opnieuw vier leiders

En ook Peeters en Caluwé willen van geen wijken weten. Zij rijden samen opnieuw naar de kop van de koers, we zijn intussen in de voorlaatste ronde.

11u36: Aerts laat Vandenbosch niet rijden

Aerts ziet het gevaar en rijdt in één ruk naar de koploper. We zijn opnieuw met twee. Als de wedstrijden bij de dames en heren even spannend zijn als deze cross, belooft het nog een mooie namiddag te worden!

11u34: Vandebosch weg?

Toon Vandebosch acht zijn moment gekomen om een gooi te doen naar de titel. Net wanneer Peeters opnieuw kwam aansluiten, schudt hij een versnelling uit de pedalen. Hij heeft onmiddellijk 7 seconden voorsprong op zijn concurrenten. We naderen de slotfase.

Toon Vandebosch is on fire in the sand section! 🔥 #BKKoksijde pic.twitter.com/BO6fvdIZo1 Belgian Cycling(@ BELCycling) link

11u30: Peeters knokt terug

Plots hangt Yannick Peeters er weer aan. Na een flinke prik van Aerts werd de vaart in de kopgroep prompt gedrukt. Daar kon Peeters van profiteren om opnieuw de aansluiting te maken. We zijn opnieuw met vier.

11u25: Nog steeds drie leiders

Met nog drie ronden te gaan zijn Aerts, Vandebosch en Caluwé nog steeds bij elkaar. Peeters verweert zich ondertussen kranig, maar komt geen seconde dichter.

11u19: Flinke demarrage

Lang bleven de vijf leiders niet bij elkaar. Thijs Aerts zet zich op kop en geeft er een stevige snok aan. De piepjonge Vandebosch gaat vlot mee en ook Stijn Caluwé kan het hoge tempo volgen. Peeters krijgt het alweer moeilijk.

11u17: Met vijf

Ze zijn met z'n vijven. Peeters heeft zich naar de kop van de wedstrijd geknokt. De tweestrijd tussen Aerts en Peeters kan nu losbarsten, al laat Vandebosch ook een prima indruk. Nog 5 ronden op dit zandparcours van Koksijde.

RV

11u14: Peeters in achtervolging

Terwijl Vandebosch een nieuwe versnelling uit de mouwen schudt om zijn metgezellen te lossen, heeft Yannick Peeters de achtervolging solo ingezet. Hij rijdt niet in één ruk naar de kop van de cross, maar pakt wél enkele seconden terug aan het einde van de tweede ronde.

11u09: Vier leiders

Vandebosch, Aerts, Caluwe en Joseph zijn de vier leiders na de eerste ronde. Vandebosch houdt er een moordend tempo op na, Yannick Peeters volgt op tien seconden van de kop.

Kopgroep van vier renners met daarbij @AertsThijs 👌#bkkoksijde pic.twitter.com/vHDHiFtcAQ Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

11u05: Slechte start Peeters

Toon Vandebosch, vorig jaar Belgisch kampioen bij de junioren, en Stijn Caluwe zijn het best uit de startblokken geschoten. Aerts hangt in vierde positie op enkele tellen, Peeters is niet goed vertrokken en moet rekenen op een remonte. Het tempo ligt in de beginfase torenhoog.

The race is on 🚀 #BKKoksijde pic.twitter.com/Fq0LwaBKgZ Belgian Cycling(@ BELCycling) link

11u00: Start beloften

De beloften zijn aan de klus begonnen. Binnen 40 minuten weten we wie zich tot Belgisch kampioen kroont. Er is trouwens al aardig wat volk afgezakt naar het zeetje.

10u30: Thijs Aerts versus Yannick Peeters

Binnen een halfuurtje beginnen de beloften aan hun Belgisch kampioenschap. Eli Iserbyt is de belangrijkste afwezige. De 20-jarige crosser van Marlux - Bingoal moet bij de profs starten. Een tweestrijd dient zich bijgevolg aan tussen Thijs Aerts -beloftekampioen van 2016- en Yannick Peeters. Wie volgt Quinten Hermans op?

5 champions to be crowned today 👑



Let's start with Men U23 at 11h00! #BKKoksijde pic.twitter.com/71QbmOEylC Belgian Cycling(@ BELCycling) link

10u12: Nummer negen voor Cant?

Sanne Cant (27) weet intussen hoe het voelt om een Belgisch kampioenschap op haar naam te schrijven. Acht keer al sleepte de wereldkampioene de tricolore trui in de wacht. Straks gaat ze vol voor nummer negen, dus schotelden we haar evenveel vragen voor. "Maar ik wil het vel van de beer niet vooraf verkopen."

Lees hier het interview met de topfavoriete bij de dames.

BELGA Sanne Cant pakte in Oostende haar achtste BK-titel.

9u40: Stem in onze poll!

De concurrentie zal alles uit de kast moeten halen om Wout van Aert van een derde Belgische titel te houden. Is een verrassing mogelijk? Stem hier.

Poll Wie houdt Wout van Aert van de titel op BK veldrijden? Niemand, hij wint zelf

Toon Aerts

Laurens Sweeck

Michael Vanthourenhout

Kevin Pauwels Niemand, hij wint zelf 68%

Toon Aerts 12%

Laurens Sweeck 14%

Michael Vanthourenhout 1%

Kevin Pauwels 5%

9u14: "Koersen als een echte Nys"

Gisteren kregen we al het ideale aperitief voorgeschoteld, met Thibau Nys in een glansrol. Net als vorig jaar in Oostende kroonde de zoon van Sven Nys zich tot Belgisch kampioen. Toen als eerstejaars-, nu als tweedejaarsnieuweling. "Mijn vader vroeg me te koersen als een echte Nys. Dat heb ik gedaan. Hij vroeg me om in alle omstandigheden rustig te blijven. Ik heb volledig vertrouwd op de manier van koersen van mijn pa", aldus Thibau. Jarno Bellens pakte de titel bij de juniores, Jelle Harteel en Julie Brouwers waren de laureaten bij de eerstejaarsnieuwelingen.

Herbeleef hier de eerste dag in Koksijde.

BELGA

Photo News

8u45: Stilte voor de storm

Dat het hier nog stilletjes is in de persjungle... Maar straks fullhouse. Wees welkom, wees welkom. #BKcyclocrossKoksijde pic.twitter.com/1Tze1no68L Marie Godderis(@ MarieGodderis) link

8u30: Welkom!

Vandaag staat de tweede dag van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Koksijde op het menu. Om 11 uur geven de beloften het beste van zichzelf, om 13u40 mogen de dames het mulle zand trotseren. Het hoogtepunt van een weekend vol suspense wordt om kwart na drie op gang gefietst, dan strijden de mannen een uur lang om het felbegeerd tricolore plunje.

Good morning from Koksijde!



Today's Belgian Championships Cyclo-cross schedule:



⏰ 11h00 👉 Men U23

⏰ 13h40 👉 Women Juniors / U23 / Elite

⏰ 15h15 👉 Men Elite



Good luck to all riders 👍 #BKKoksijde pic.twitter.com/8ufMhdF0wW Belgian Cycling(@ BELCycling) link

Photo News Wout van Aert tijdens de verkenning gisteren.