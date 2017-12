Hasselt pakt morgen in Soudal Classics uit met steile loopstrook Redactie

12u40

Bron: Belga 0 Twitter Soudal Classics Veldrijden In Hasselt wordt morgen de derde manche van de Soudal Classics afgewerkt. Heel wat veldrijders vertoeven momenteel op Spaanse bodem voor een trainingsstage en geven verstek voor de wedstrijden komend weekend. Toon Aerts is wel present en dus de grote favoriet om na de manche in Niel ook de wedstrijd in Hasselt op zijn palmares te brengen.

Van der Poel traint samen met Tom Meeusen in het Spaanse Benicassim. Meeusen keert wel terug voor de wedstrijden in Hasselt en Mol, de Europese kampioen doet dat niet. Net zo min als Wout van Aert (Calpe), Laurens Sweeck (Mallorca), Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, eveneens in Mallorca. Ook Lars van der Haar, Toon Aerts en Quinten Hermans van Telenet-Fidea trainen op het Spaanse eiland. Die laatste twee keren wel terug om de wedstrijd in Hasselt te rijden.

Steile loopstrook vormt nieuwe uitdaging voor de renners. https://t.co/QC1TpBIe3P #SoudalClassics #GPHasselt pic.twitter.com/LBEhwUcAnR Soudal Classics(@ SoudalClassics) link

Aerts is dus de enige topper die present is in Hasselt. Hij kan er zijn tweede overwinning pakken, zijn eerste zege van het seizoen behaalde hij eveneens in de Soudal Classics, in Niel op 11 november, een cross zonder de tenoren Van Aert en Van der Poel. Dan moet de kopman van Telenet-Fidea wel afrekenen met Tom Meeusen (vijfde in Gavere en Hamme) en Klaas Vantornout (vierde in Gavere en zevende in Zeven), die in de laatste crossen hun neus nadrukkelijker aan het venster staken en zijn eigen ploegmaat Corné van Kessel (vierde in Hamme en Zeven) die vorig jaar derde werd in Hasselt.

De vorige editie in Hasselt kwam op naam van Laurens Sweeck. Hij is er nu niet bij en zal dus het lichtjes vernieuwde parcours niet kunnen ontdekken. "De steile helling in het Kapermolenpark zorgde vorig jaar al voor spectaculaire beelden", aldus Erwin Vervecken van organisatie Golazo. "Morgen wacht de renners daar nog een extra uitdaging. Vorig jaar moesten ze niet helemaal tot boven rijden, nu moeten ze via een hele steile strook tot de top lopen. Een bijna loodrechte muur, te vergelijken met de loopstrook in Francorchamps. Een hindernis die het voor de toeschouwers nog wat interessanter maakt en het parcours nog extra cachet geeft."

🎥: nieuwe steile helling op het parcours in Hasselt! #SoudalClassics #cyclocross #veldrijden pic.twitter.com/WW4E1mr3PB Soudal Classics(@ SoudalClassics) link