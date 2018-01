Hartverwarmend: 15-jarige veldrijder met syndroom van Down steelt de show aan de finish MDB

Hartverwarmende beelden vanuit Spanje. Net als in Koksijde, werd het afgelopen weekend ook het nationaal kampioenschap veldrijden in Spanje afgehaspeld. Ismail Esteban Agüero ging dan wel bij de profs met de titel aan de haal, in de lagere reeksen waren in het Baskische Legazpi alle spots voor even op een 15-jarige moedige veldrijder gericht. Borja Gómez Méndez streed er mee in de categorie bij de nieuwelingen, maar eindigde wel als laatste. Het deerde de jongen met het syndroom van Down duidelijk niet. Méndez gooide zijn fiets op de schouders om de laatste meters richting de camera te lopen. "Je hebt het goed gedaan, je bent geslaagd", had de fiere moeder alleen maar woorden van lof over voor de jonge Borja.

