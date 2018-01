Grote slokop Sanne Cant pakt haar negende Belgische titel op rij en applaudisseert voor haar nicht die ook het podium haalt Mike De Beck

14u24 55 BELGA Veldrijden Er stond opnieuw geen maat op Sanne Cant tijdens het BK veldrijden. De wereldkampioene sleepte in het zand van Koksijde al haar negende Belgische titel op rij in de wacht. Ellen Van Loy werd tweede, Loes Sels legde beslag op de derde plek. Sels is de nicht van Sanne Cant.

Cant werd nochtans in de beginfase stevig onder druk gezet. Laura Verdonschot verkeerde klaarblijkelijk in een begenadigde dag en trok er in de eerste ronde al vandoor. Toen kon er maar een renster volgen: Sanne Cant. Verdonschot kon haar verschroeiende start echter niet dootrekken en daar profiteerde Cant van. Op de vele loopstroken liep ze al enkele seconden uit op de nog steeds maar 21-jarige veldrijdster van Marlux-Bingoal. De vogel was al gaan vliegen.

Toch bleef het opletten voor de wereldkampioene. Cant bouwde haar voorsprong stelselmatig uit en kon zich zelfs nog een stevige slipper permitteren. Ze knalde tegen een paaltje en moest dan toch enkele seconden inleveren. Ondertussen schoof Ellen Van Loy op naar de tweede stek, maar de oppergaai was dan al buiten bereik voor de concurrentes van Cant. De 27-jarige Cant stormde dan zonder al te veel problemen naar haar negende opeenvolgende Belgische titel. Sinds 2010 stond Cant telkens op het hoogste schavotje op het BK veldrijden voor vrouwen.

9e opeenvolgende keer BK voor @Sannecant 🥇, die met applaus wacht op @Ellenvanloy 🥈 en nicht @loessels 🥉 pic.twitter.com/lELr0FD95U Merijn Casteleyn(@ MerijnCasteleyn) link

BELGA Sanne Cant valt in de armen van Loes Sels.

RV Sanne Cant applaudisseerde voor haar nicht Loes Sels die derde werd.

Massive applause for @Sannecant who takes her 9th CONSECUTIVE title at #BKKoksijde 👏 pic.twitter.com/vxNbhlEhVa Belgian Cycling(@ BELCycling) link