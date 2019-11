Gouden Cross: de winnaars van speeldag 5 Redactie

14 november 2019

17u01 0

Met liefst 529 punten kroonde Willy Verhulst zich tot winnaar van speeldag 5 in de Gouden Cross, de Superprestige in Ruddervoorde. Hij wint een Devron E-bike. Proficiat, Willy! Hieronder vindt u zijn winnend team en alle prijswinnaars.

Zin om ook in de prijzen te vallen? Het kan weer dit weekend, met de combinatie van WK-manche in Tabor en de DVV-Flandriencross in Hamme. Speel mee voor zaterdag 11u30 en stel jouw ideale teams samen op www.goudencross.be. Veel succes!

Devron Ebike Zwart of Champagne Willy Verhulst

HP elitebook (refurbished 4*) Ann Mortier

Pilafoot Rudy Daelman

Pilafoot José De Mulder

Bioracer outfit Davy Smet

Bioracer outfit Gomaar De Neve

Matterhorn Gin Guy Noterman

Matterhorn Gin Jonnaert Kurt

Matterhorn Gin Jos Hendrickx

Bioracer shirt Koen Michiels

Mexx Man Shower Gel Jean-Claude Plets

Mexx Man Shower Gel Jeannine Verplancke

Mexx Man Shower Gel Michel Jacobs

Mexx Man Shower Gel Marinelle De Paepe

Mexx Man Shower Gel Annick Haccour & seppe

Mexx City Breeze Anneleen Vandenbempt

Mexx City Breeze Kenny De Scheerder

Mexx City Breeze Paul Verelst

BODUM Peper en Zoutvat Kobe De Smet

BODUM Peper en Zoutvat Jean-Pierre Meert

BODUM Peper en Zoutvat Werner Holemans

Gratis ploeg Gouden Cross Kristof Dewaele

Gratis ploeg Gouden Cross Nancy Verhoeven

Gratis ploeg Gouden Cross Steven Seuntiens

Gratis ploeg Gouden Cross Rudy Verdonck