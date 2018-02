GOUD VOOR WOUT! Van Aert geeft iedereen lik op stuk in Valkenburg, Van der Poel ontgoochelt DMM

04 februari 2018

16u13 3120 Veldrijden Wout van Aert! Niet Mathieu van der Poel, maar Wout van Aert is in Valkenburg voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden geworden. Onze landgenoot zette een ware demonstratie op poten, terwijl Mathieu van der Poel met een derde plaats onder de verwachtingen bleef. Michael Vanthourenhout maakte het Belgisch feestje compleet met een tweede plaats.

Mathieu van der Poel of Wout van Aert? Het WK veldrijden in Valkenburg liet zich vooraf samenballen in één ultieme vraag. Zou de Nederlander zijn favorietenstatus verzilveren? Of kon Wout van Aert dan toch stokken in de wielen steken? De spanning was te snijden even na de klok van drieën. Een startschot. De hele meute was vertrokken.

Tim Merlier dook als eerste de loopgraven in, maar het moment van de openingsfase was de flitsende terugkeer van Mathieu van der Poel. De Nederlander schoot in één ruk iedereen voorbij op een schuine kant. De toon was gezet. Vooral omdat Wout van Aert even de tenen moest uitkuisen om zijn rivaal bij te benen. De titelverdediger pakte op zijn beurt uit met een sterke looppassage. Alles te herdoen na één beklijvende ronde.

Foutje Van der Poel luidt onemanshow Van Aert in

Zij aan zij trokken de twee favorieten voor de tweede keer de dieperik in. Daarbij plots een foutje van de Nederlander. Van der Poel bleef even steken en kon daarna niet onmiddellijk aanpikken bij een stevig doorjassende Van Aert. Meteen hét keerpunt van de wedstrijd, want onze landgenoot ramde in één ruk alles uit zijn stevige tors.

De voorsprong groeide zienderogen en nog voor halfkoers had de uittredende wereldkampioen meer dan één minuut voorsprong. Alle pronostieken mochten van het ene moment op het andere de prullenbak in. Van Aert keek niet meer om, dat terwijl het cement bij Van der Poel helemaal vantussen de stenen viel.

Koningsnummer Van Aert, Van der Poel nog net op het podium

De Nederlander leek niet in zijn normale doen. Dat gevoel werd extra versterkt toen Michael Vanthourenhout op en over de gedoodverfde favoriet sprong. Het neefje van de Belgische bondscoach bekroonde een dijk van een wedstrijd met een knappe tweede plaats. Topfavoriet Van der Poel hield Toon Aerts nog nipt af in de strijd om de laagste podiumstek.

Dat was allemaal in de schaduw van een ontketende Wout van Aert. De Lillenaar had zijn zaakje nog voor de laatste ronden beklonken. Een ongelukkige tuimelperte kon weinig roet in het eten gooien. De voorsprong was met een kleine drie minuten bij het ingaan van de laatste ronde ook ongezien.

Van een koningsnummer gesproken. Het handgeklap rolde enthousiast over de dranghekken. Van Aert mocht van ver beginnen vieren en aan de meet drie vingers in de lucht steken. De derde wereldtitel voor onze landgenoot, en dat ietwat onverwacht na een waar kabinetstukje.