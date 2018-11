Goud voor Oranje: indrukwekkende Van der Poel verlengt Europese titel na lange solo, Van Aert en Sweeck mee op podium XC

04 november 2018

16u18 1 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft zich in Rosmalen voor het tweede jaar op rij tot Europees kampioen veldrijden gekroond. De Nederlander vertrok reeds in de tweede ronde en soleerde vervolgens naar de titel. Oppermachtig. Wout van Aert greep het zilver, brons was een prooi voor Laurens Sweeck.

Wanneer Mathieu van der Poel in het verleden een oplawaai kreeg, pakte hij in de cross erna telkens uit met een knalprestatie. Dat was vandaag niet anders. Die offday in de Koppenbergcross? Verleden tijd. Dat maakte de jongste zoon van Adrie nog voor de start duidelijk. “Die ontgoocheling was donderdag reeds voor de finish doorgespoeld.”

De kopstart was in Rosmalen nochtans voor Wout van Aert, die al snel een bres sloeg. Maar in de tweede ronde waren de rollen reeds omgedraaid. Van der Poel ging erop en erover, dankzij een verschroeiende versnelling. Wat een demarrage. Fenomenaal. Van Aert wist toen al hoe laat het was.

De Nederlander reed vervolgens almaar verder weg van de wereldkampioen. Nadien voerde Van der Poel tot de finish een nieuwe onemanshow op. Outstanding. De verdiende winnaar. Van Aert moest vrede nemen met de zilveren medaille. Wéér tweede. Het brons ging naar Laurens Sweeck, die in de slotfase afrekende met Michael Vanthourenhout. Toon Aerts finishte als vijfde.