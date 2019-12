Golazo-topman Christophe Impens wil dat datums van “iconische” crossen gerespecteerd worden YP

07 december 2019

20u40

Bron: Belga 0 Veldrijden Christophe Impens en Golazo hebben bij de Internationale Wielerunie UCI een aanvraag ingediend om datums van zogenaamde iconische crossen te respecteren. Golazo stapt immers niet mee in het verhaal van de Wereldbekerwedstrijden en wil autonoom blijven met de crossen die in hun bezit zijn.

“Wij hebben onze zeventien crossen niet ingediend voor de Wereldbeker. Enkele van die wedstrijden zijn echte iconische crossen. Bovendien zitten daar enkele nieuwe crossen bij. Ik denk dan meteen aan Kortrijk. Wij voelen dan ook niet de behoefte om met die wedstrijden uit onze comfortzone te stappen. Bovendien hebben wij langlopende contracten met enkele televisiezenders, gemeenten en steden. Voor ons is een overstap naar de Wereldbekercrossen dus echt niet aan de orde. Met de UCI zijn we in gesprek om bepaalde datums te beschermen”, vertelde Impens zaterdag in de marge van de cross in Essen.

Velen zien dit alles als een oorlogsverklaring aan Flanders Classics, want Golazo wou ook de organisatie van de Wereldbeker naar zich toetrekken. “Neen, dit is geen oorlogsverklaring. Met Golazo werken we zelfs heel goed samen met Flanders Classics. Zeker op het gebied van ‘Peloton’, waarin wij niet minder dan 35 toertochten voor wielertoeristen, waaronder dus de Ronde van Vlaanderen, samen met hen organiseren. Bovendien is er een nauwe samenwerking voor het Wereldkampioenschap wielrennen in 2021. Ik kan niet ontkennen dat we in de cross van mening verschillen. Wij komen nu eenmaal op voor onze visie.”

Andere visie

De datums lijken een immens probleem te worden. De Koppenbergcross staat geprogrammeerd op 1 november. Op die plaats zou in de toekomst een Wereldbekercross komen. “De Koppenbergcross is nu eenmaal een icoon. Hoort die wedstrijd nu in een Wereldbekerklassement? Ik vind van niet. Die cross is onze eigendom en wij willen daarmee niet toetreden tot de Wereldbeker. Zo simpel is dat. Wij stellen wel de vraag aan de UCI om onze huidige datum te beschermen. Dat zou eigenlijk moeten voor nog enkele andere historische crossen. Er is nu eenmaal ruimte genoeg op de veldritkalender. En ja, wij hebben ook een bid ingediend om de Wereldbekercrossen te mogen organiseren. We hadden echter een totaal andere visie op die kalender.”

Zondag staat Zonhoven op het programma. Kan die Superprestigecross eventueel opschuiven naar zaterdag om daags nadien een Wereldbekercross te krijgen? “We hebben nu al Hamme en Tabor, Bern en Boom, Sint-Niklaas en Namen. Er zijn nog belangrijke crossen die in één weekend liggen. Alles hangt af van de verplaatsingen die dienen te gebeuren. Wij hebben enkele crossen waarvan we vinden dat hun datum heilig is en bescherming moet krijgen. We wachten af wat de UCI nu gaat beslissen, maar volgens mij is er plaats genoeg opdat er naast de Wereldbeker ook nog ruimte is voor een ander klassement. Lokale crossen kan je niet zomaar laten verdwijnen.”